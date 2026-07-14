韓股挫逾5%後倒升 海力士三星升3% 韓槓桿反向產品上月吸金38億美元

韓股上演過山車行情，韓國Kospi指數今早跌逾半成後，最新倒升約1%。SK海力士及三星電子股價分別倒升3.7%及3.1%。

據彭博數據顯示，自5月底上市以來，追蹤晶片製造商三星電子和SK海力士的十多隻槓桿型指數股票型基金（ETF），價格已近乎腰斬。不過數據顯示，南韓的槓桿型及反向型ETF產品在上月吸引了38億美元資金流入。

可能降低散戶購買半導體股票意願

報道指出，其中規模最大的「三星KODEX SK海力士單一股票槓桿ETF」管理資產規模達34億美元，自5月下旬上市以來已下跌約45%，較上月最高位下跌逾60%，顯示了押注這兩家公司的槓桿風險。

斐波那契資產管理公司執行長鄭仁潤表示，「許多散戶似乎將此類槓桿型ETF視為長期投資，而非短期交易工具，因此ETF急劇下跌對他們而言格外痛苦」，並指虧損可能降低散戶購買半導體股票的意願與能力，使市場復甦更依賴外資機構資金流入。

對核准上市表達後悔

此類ETF引發的波動與虧損，已導致市場對南韓監管機關放行此類產品的決定表示反對。此前，南韓長期以來禁止這類產品，但在市場繁榮時期，為了吸引美國散戶資金並支撐韓元而逆轉政策。然而，隨着這些基金日益被指為波動根源，南韓金融委員會上月已對核准上市表示後悔。

不過，有跡象顯示散戶的熱情尚未消退。據彭博數據顯示，受惠於追蹤SK海力士和三星的個股基金推動，南韓的槓桿型及反向型ETF產品在上月吸引了38億美元資金流入。鄭仁潤預期，監管機關會加強投資人保護，而非全面禁止這類產品，並指「更嚴格的適格性要求、更強化的風險披露，以及加強投資者教育，都是可能採取的應對措施。」