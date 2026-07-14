博反彈冇問題 最緊要肯止蝕｜唐牛午市攻略

恒指上半場繼續在24000點穿梭，未見明顯方向，不過，一眾AI相關概念股持續弱勢，城中焦點海力士兩倍ETF（7709）今早再跌近兩成，一度失守50元大關，中午收報54.5元。我自己昨日在急跌兩成多時也博了好倉，但今朝見佢彈唔起，輸幾蚊在60蚊邊便止蝕了，and the rest is History。再一次證明，股票跌落嚟博反彈係冇問題嘅，但最緊要係博唔到懂得狠心止蝕，否則倉位好容易累積蟹貨，搞到身心俱疲，翻身就更難。

今日另一個焦點，乃美國將於今晚公布6月CPI數據，近期環球股市走弱，除了戰爭因素外，美匯強勢也是重要指標，如果今晚CPI超出預期，加息憧憬肯定升溫，屆時美滙必定再挾，股市難有運行，相關黃金及金屬板塊亦要小心，坐貨過夜務必留意風險。

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