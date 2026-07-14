大行削內地三大航空盈利預測12% 國泰料成旅遊需求回暖贏家

彭博報道，受內地旅遊需求疲弱拖累，中國三大航空公司國航（753）、東航（670）及南方航空（1033）今年以來股價均累跌逾42%。相較之下，國泰航空（293）受惠於客運需求回升，年初至今股價錄得近6%升幅。

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摩根士丹利分析師指出，內地旅遊需求持續偏弱，令市場對三大航空公司淨利潤預測的平均削減幅度達12%。滙豐分析師亦認為，燃油價格維持高位，加上航空公司票價上調空間有限，均限制其利潤表現。

儘管燃油價格近期有所回落，為航空公司帶來一定紓緩，但內地旅客對票價相當敏感，若票價或燃油附加費上升，或進一步削弱出行意欲及客運量。

另一邊廂，滙豐指國泰成為旅遊需求回暖的主要受惠者。自伊朗爆發戰事以來，國泰的長短途航線訂位均見改善，有助抵消較高燃油成本帶來的壓力。

國泰股價今早開市報13.16元，中午收市報12.97元，跌1.44%。

國航股價今早開市報4.06元，中午收市報4.01元，跌0.25%。

東方航空今早開市報3.08元，中午收市報3.03元，跌1.62%。

南方航空今早開市報3.34元，中午收市報3.29元，跌1.50%。