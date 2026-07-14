Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行削內地三大航空盈利預測12% 國泰料成旅遊需求回暖贏家

股市
更新時間：12:00 2026-07-14 HKT
發佈時間：12:00 2026-07-14 HKT

彭博報道，受內地旅遊需求疲弱拖累，中國三大航空公司國航（753）、東航（670）及南方航空（1033）今年以來股價均累跌逾42%。相較之下，國泰航空（293）受惠於客運需求回升，年初至今股價錄得近6%升幅。

相關文章：國泰航空與香港快運5月載量增14% 暑期旺季前景保持樂觀

摩根士丹利分析師指出，內地旅遊需求持續偏弱，令市場對三大航空公司淨利潤預測的平均削減幅度達12%。滙豐分析師亦認為，燃油價格維持高位，加上航空公司票價上調空間有限，均限制其利潤表現。

儘管燃油價格近期有所回落，為航空公司帶來一定紓緩，但內地旅客對票價相當敏感，若票價或燃油附加費上升，或進一步削弱出行意欲及客運量。

另一邊廂，滙豐指國泰成為旅遊需求回暖的主要受惠者。自伊朗爆發戰事以來，國泰的長短途航線訂位均見改善，有助抵消較高燃油成本帶來的壓力。

國泰股價今早開市報13.16元，中午收市報12.97元，跌1.44%。 

國航股價今早開市報4.06元，中午收市報4.01元，跌0.25%。 

東方航空今早開市報3.08元，中午收市報3.03元，跌1.62%。 

南方航空今早開市報3.34元，中午收市報3.29元，跌1.50%。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
家居裝修
7小時前
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
生活百科
2小時前
01:44
「日本城」再見？7.15起改名為「真好城JHC」 母公司：單一產地標籤不再反映經營模式
社會
2小時前
施南生離世丨金牌製片病逝 生前最後露面撐拐杖送別亡友 數月前於半山新居受訪洩近況
施南生離世丨金牌製片病逝 生前最後露面撐拐杖送別亡友 數月前於半山新居受訪洩近況
影視圈
14小時前
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
生活百科
2026-07-13 12:57 HKT
顧修全博士遺作書展慈善義賣 全數收益撥捐慈善基金推動本地義工項目發展及獎學金。
顧修全博士遺作書展慈善義賣 全數收益撥捐慈善基金推動本地義工項目發展及獎學金
影視圈
15小時前
施南生離世｜與徐克曾是影壇神鵰俠侶 2014年突然離婚傳有第三者 被前夫封「最好的女人」
施南生離世｜與徐克曾是影壇神鵰俠侶 2014年突然離婚傳有第三者 被前夫封「最好的女人」
影視圈
13小時前
施南生離世｜徐克見傳媒：她堅持到最後一刻 親朋陪伴下離開 望大家將思念變成力量
02:14
施南生離世｜徐克見傳媒：她堅持到最後一刻 親朋陪伴下離開 望大家將思念變成力量
影視圈
13小時前
王賢誌破產兩年嚐盡人情冷暖 大富之家從山頂跌落谷底後認得清楚：謝謝看不起我的人
王賢誌破產兩年嚐盡人情冷暖 大富之家從山頂跌落谷底後認得清楚：謝謝看不起我的人
影視圈
20小時前
施南生離世｜英國留學貢獻影圈半世紀  打造新藝城輝煌時代  精通多國語言出品《無間道》
施南生離世｜英國留學貢獻影圈半世紀  打造新藝城輝煌時代  精通多國語言出品《無間道》
影視圈
13小時前