恒指升127點 百度挫7% 美伊局勢推升油股 山東墨龍飆15%｜港股收市

中東緊張局勢推高油價，環球再掀加息憂慮，但亞洲股市未受嚴重影響，港股好友午後發力，恒指收報24340點，升127點。大市成交3129億元；北水淨流入增至近110億元。

港股資源股造好，中國鋁業（2600）發盈喜後急升9.6%收報8.23元，為表現最好藍籌股。該集團料上半年淨利潤增58%至73%。洛陽鉬業（3993）升7.3%報15.95元；中國宏橋（1378）漲7.1%報23元。

科網股個別發展，美團（3690）升1.6%報79.2元；小米（1810）升0.8%報26.04元；阿里巴巴（9988）升0.1%報110.8元。騰訊（700）則跌0.3%報456.2元；百度（9888）遭大行降目標價，股價大插7.3%收報106元，成表現最差藍籌股。

AI概念股回暖，建滔積層板（1888）大漲14.2%報58.3元；兆易創新（3986）升揚9.5%報689元。

國際油價持續急升，山東墨龍（568）勁升15.4%報6.31元；中石化油服（1033）漲6.7%報0.64元。

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港股今早低開32點後，跌幅一度擴大至逾1%，其後跌幅略為收窄。截至中午，恒指報24099點，跌113點或0.47%，成交額1,619.69億；科指報4609點，跌66點或1.42%。

藍籌方面，中國鋁業（2600）發盈喜，股價升5.33%至7.91元，成表現最好藍籌。該公司預計上半年純利最多增73%，創歷史同期最好水平。

百度瀉近9% 科網股受壓

科網股普遍偏弱，其中百度（9888）跌幅最大，半日挫8.84%，報104.2元，成表現最差藍籌，亦是拖低科指的主要股份之一，主要因大摩料AI投資或拖累次季核心經營利潤。騰訊（700）跌1.49%，報450.8元；阿里巴巴（9988）跌1.81%，報108.7元；京東（9618）跌0.88%，報112.2元；小米（1810）跌0.7%，報25.66元；美團（3690）則報77.95元，無升跌。

油氣股逆市升

美伊緊張局勢再度升溫，國際油價持續急升，帶動油氣股板塊上升。中石油（857）升3.35%，報9.56元；中海油（883）升2.34%，報22.78元；山東墨龍（568）急升14.63%，報6.27元；中石化油服（1033）升1.67%，報0.61元。

半導體及AI硬件股捱沽

半導體及AI硬件股明顯受壓，南方兩倍做多海力士（7709）下跌9.02%至54.5元；芯碁微裝（9630）跌9.17%至348.8元；中芯國際（981）跌3.64%，報75.5元；華虹科技（1347）跌5.98%，報162元；舜宇光學（2382）跌1.45%，報54.25元。高盛表示，韓國KOSPI單日暴跌9%，這場暴跌並非基本面惡化，而是一場由單股槓桿ETF集中去槓桿引爆的倉位清洗。

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美國總統特朗普周一宣布將恢復對伊朗的海上封鎖，並威脅打擊伊朗的地下核設施。受消息影響，國際油價今早繼續向上，紐約期油曾升逾3%至80.42美元，布蘭特期油亦曾升近3%至85.66美元；金價則向下，現貨金價曾跌0.46%至3983美元，一度跌穿4000美元大關。

美股三大股指收跌，道指跌138.37點或0.26%，收報52498.64點；納指跌408.43點或1.55%，收報25873.18點；標普500指數跌60.05點或0.79%，收報7515.34點。

SK海力士ADR重挫逾9%

韓國投資證券（KIS）預計SK海力士最新季度利潤或較市場預期低8%。其韓股股價昨日收市跌逾15%。SK海力士ADR收報亦大幅下跌9.32%，收報152.35美元，首日升勢幾乎被抹除。

港股方面，恒指今早低開32點，開報24181點。科網股個別發展，小米（1810）升0.85%；京東（9618）、騰訊（700）平開；美團（3690）跌0.06%；阿里巴巴（9988）跌0.36%；百度（9888）跌3.24%。

受特朗普宣佈恢復對伊朗海上封鎖消息的影響，「三桶油」集體上漲，中石油（857）升3.57%；中海油（883）升2.43%；中石化（386）升0.49%。

北水淨買入逾90億

北水動向方面，周一淨買入港股90.39億港元。智譜 （2513）、盈富基金 （2800）、網易 （9999）分別獲淨買入47.37億港元、22.7億港元、15.28億港元；建滔積層板 （1888）、建滔集團 （148）、長飛光纖光纜 （6869）分別遭淨賣出32.15億港元、18.37億港元、11.01億港元。

