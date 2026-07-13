美股觀望中東局勢及CPI數據 道指升100點 蘋果再創新高 SK海力士跌9%

中東局勢再度緊張，美國總統特朗普指，計劃「守護」霍爾木茲海峽並從中獲得報酬。美股在通脹數據公布前夕，觀望氣氛濃厚，道指升約100點。

道指報52737點，升100點；標指報7560點，跌15點；納指26091點，跌190點或0.7%。

半導體股受壓，SK海力士（SKNY）急挫約9%；美光科技（MU）亦跌逾7%；超微公司（AMD）及英特爾（INTC）挫5%。

SpaceX及Tesla同受壓

蘋果（AAPL）繼續成資金泊口，股價升近2%，再創歷史新高。亞馬遜（AMZN）亦升1%。至於SpaceX及同系的特斯拉（TSLA）跌逾2%。

油價回升 特朗普擬從守護霍峽收補償

油價回升，紐約期油最多升5%，現報每桶73.71美元，升3.2%。特朗普表示，美國將成為霍爾木茲海峽的「守護者」，並會作出管理，認為應該藉此獲得「一大筆錢」。他又批評，伊朗多番撕毀和約，美軍將非常嚴厲打擊對方。

專家：AI行業投資未退 續提升企業盈利

Raymond James投資總監Larry Adam指出，雖然投資者擔心超大規模數據中心營運商或會減少AI資本支出，但預計整體行業於2028年之前仍持續增長，而不少數據亦證明AI應用能提升企業盈利。