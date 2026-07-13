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美股業績期殺到 大摩料標指成份股多賺23% 升浪擴至科技股以外

股市
更新時間：17:14 2026-07-13 HKT
發佈時間：17:14 2026-07-13 HKT

美股第二季業績期將於本周展開，分析師預期標普500指數成份股利潤按年大增23%，將是除重大衰退復甦期外，歷史上表現最佳季度之一。據彭博引述大摩策略師Michael Wilson指出，除了科技巨頭外，其他板塊本季亦將交出亮麗成績單，美股升浪有望由大型科技股擴散至更廣泛股份。

非必需消費品及運輸板塊獲看好

大摩發報告指出，標普綜合1500指數成分股的中位數每股盈利（EPS）增長達10%以上，創下自疫情復甦以來的最佳表現。同時，分析師正持續上調與經濟增長密切相關的非必需消費品及運輸板塊的盈利預測。

事實上，較為淡化科技巨頭影響力的標普500等權重指數，目前表現自2022年以來首次跑贏市值加權指數，反映資金正輪動至其他板塊。

聚焦科技股 尋找AI需求線索

不過，市場仍聚焦科技股之上，以尋找AI需求的線索，並評估前景是否足以支撐半導體板塊的高估值。投資者亦密切關注大手投入AI基建的雲端計算巨頭動向，因市場擔憂龐大的資本開支未必能帶來相應回報，這批巨頭已很大程度上錯失了今年標普500指數的升浪。

RBC續撐科技股 料資金重新流入

部分專家亦繼續強調科技板塊盈利的強大實力，其中加拿大皇家銀行（RBC）資本市場策略師Lori Calvasina將科技板塊評級上調至「增持」，理由是收入及盈利預測獲大幅上調，以及資金重新流入。

對於市場憂慮的估值問題，Calvasina承認科技股估值不便宜，但認為按最新數據，科技板塊的中位數絕對及相對市盈率只略高於長期平均水平。

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