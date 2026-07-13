港交所分批推18隻每周及月度股票期權 涉及MINIMAX及智譜等

港交所（388）今天（13日）宣布，將於8月10日、8月17日及8月31日分批推出18隻股票期權類別，當中涉及MINIMAX（100）、智譜（2513）及長飛光纖光纜（6869）等焦點AI相關股。

公司表示，是次推出的新股票期權將於首個交易日起同時提供每周及月度到期合約，進一步擴大投資者選擇，讓市場參與者可按其交易及風險管理需要選擇最合適的到期合約。

其中於8月10日開始交易的6隻股票期權類別，涉及MINIMAX、智譜、長飛光纖光纜、中興通訊 （763）、金山雲（3896）及優必選（9880）。

8月10日開始交易的6隻股票期權類別

於8月17日開始交易的6隻股票期權類別，涉及山東黃金（1787）、招金礦業（1818） 、濰柴動力（2338）、貝殼（2423）、零跑汽車（9863）及蔚來（9866）。

8月17日開始交易的6隻股票期權類別

至於8月31日開始交易的6隻股票期權類別，涉及美圖公司（1357） 、三生製藥（1530）、三花智控（2050）、金風科技（2208） 、晶泰控股（2228）及勝宏科技（2476）。

8月31日開始交易的6隻股票期權類別

港交所提到，股票期權是增長最快的衍生產品之一，2026年上半年平均每日成交量超過94.2萬張合約，較去年同期上升9%。其中，每周股票期權亦廣受投資者歡迎，自2024年11月推出以來，成交量已超過4300萬張合約，並持續佔相關股票期權產品成交量約21%。連同今次新增的產品，港交所的每周股票期權合約將涵蓋52家上市公司，橫跨不同界別。

