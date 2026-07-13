港交所宜長不宜短｜唐牛午市攻略

恒指半日先升後回，仍然企穩24000點之上，不過焦點明顯落在一眾AI概念股及半新股身上，截至中午為止，建滔孖寶在大股東減持陰霾下再跌逾一成，兆易創新（3986）今日解禁跌近11%，上周解禁的Minimax（100）再跌逾14%，已重返今年初山腳水平。

一時之間，熱炒股變成重災區，所以本欄不停重申動態trading的重要性，拉低成本後操作及持貨心態一定較佳。

騰訊及阿里表現更貼近指數

近期港交所（388）成為熱話，大家都在討論其投資價值。港交所一向是大市寒暑表，市好則升市弱則跌，但從炒作角度出發，其他重磅成份股如騰訊（700）及阿里巴巴（9988）表現會更貼近指數，未必是炒輪證的好工具。

不過，港交所乃炒港股的獨家企業，配合有逾3厘股息，估值上有一定溢價屬合理，所以我自己化繁為簡，採用月供的操作方法，一於收住息睇長線。

唐牛

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