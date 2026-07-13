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摩通一周兩度降MiniMax目標價 憂融資大幅稀釋價值 股價曾挫18%

股市
更新時間：12:35 2026-07-13 HKT
發佈時間：12:35 2026-07-13 HKT

內地AI大模型公司MiniMax（100）連日暴跌，今早一度重挫18%，低見220.2元，逼近首日上市最低價220元；截至中午報230.4元，續跌逾14%，並自3月高位以來累計下跌逾80%。消息面上，摩根大通憂慮MiniMax新一輪融資會導致股票價值稀釋，在不到一周內第二次下調了其目標價，由300元再下調20%至240元，評級維持「中性」。

配股連可換股債佔比17%

MiniMax上周宣布通過出售新股籌集95億港元，並通過零息可轉換票據籌集65億港元，兩者合共達160億港元。摩通分析師指出，MiniMax的融資計劃雖然消除了培訓資源的限制，但有關交易在時間和確定性上並不對稱。

該行解釋，有關配售約佔總股份11%，在可轉債全部轉股後，佔比更會升至17%；而抵銷值取決於MiniMax首先縮小與同業的能力差距，之後再將其變現，但這兩個步驟尚未落實。因此，該行下調MiniMax目標價，以反映仍有待證明的收入轉換路徑所面臨的稀釋效應。

此外，自上周後期以來，參與MiniMax IPO的主要投資者所持有的一批股份已屆滿6個月的鎖定期，因此令公司股價一直受壓。

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