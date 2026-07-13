SK海力士暴挫逾15% ADR上市後「好消息出貨」 券商估次季業績遜預期

韓國股市周一跌幅持續擴大，韓國綜合股價指數（KOSPI）一度跌逾9%，收市仍跌669點或8.95%，報6806點；期間更因期貨急挫，短暫暫停程式沽盤。兩大權重晶片股成為跌市重災區，SK海力士（韓：000660）急挫逾15%，報1,845,000韓元；三星電子（韓：005930）亦跌10.7%，收報254,500韓元。市場人士指出，SK海力士韓股急跌，主要受到美國預託證券（ADR）上市後獲利回吐、部份投資者轉投ADR，以及有韓國券商預測公司第二季營業利潤遜市場預期等因素影響。

相關文章：韓國央行落場唱好半導體 惟監管機構傳整治槓桿ETF

ADR已較現價溢價逾三成

SK海力士ADR上周五在美國掛牌，首日股價急升13%。公司是次集資265億美元，為歷來規模最大的外國企業美國首次股份發售，認購反應熱烈，據報錄得逾7倍超額認購。不過，若以SK海力士韓股今日曾報1,892,000韓元計，SK海力士ADR上周五收市價已現價溢價逾三成。

據外媒引述Petra Capital Management管理合夥人Chan H Lee指出，SK海力士ADR上市相當成功，但大部分利好已反映在股價之中，今日跌勢較像典型的「好消息出貨」及獲利回吐，而非公司基本面出現變化。

KIS對次季盈利預測遠遜預期

另一項觸發因素來自韓國投資證券（Korea Investment & Securities，KIS）的盈利預測。該行估計，SK海力士第二季營業利潤約60.4萬億韓圜，按季增長61%、按年急升556%，但仍較市場一致預期的65萬億韓圜低8%。

KIS指出，SK海力士的高頻寬記憶體（HBM）收入佔比較同業高，反而令其平均售價升幅低於市場平均水平，原因是HBM供應合約一般採用價格彈性較低的長期協議，因此加價速度不及部分傳統記憶體產品。該行亦預計，SK海力士第二季營業利潤率約65%，按季回落8個百分點。

槓桿ETF放大股價波幅

受到AI需求及記憶體價格上升帶動，SK海力士韓股自2022年底以來累升逾25倍，並創下歷史性盈利。不過，該股目前已較6月歷史高位回落逾30%。SK海力士行政總裁郭魯正上周五表示，記憶體晶片短缺可能持續至2030年以後。不過，隨着記憶體生產商競相擴充產能，市場亦開始擔心，當需求增長放緩時，最終導致利潤下滑。

SK海力士股價近月波幅亦受到槓桿ETF影響。隨着追蹤該股的槓桿ETF日益普及，SK海力士股價更容易出現大幅升跌，並進一步影響KOSPI。部分大型SK海力士槓桿ETF自5月底在首爾上市以來，跌幅已接近40%。

MRM Research分析師Nico Rosti表示，技術指標顯示SK海力士股價在年初過熱後，目前已進入「嚴重超賣」水平。他認為，股價仍可能再下跌一周，但可視為買入機會；若韓股其後反彈，亦有望推動SK海力士ADR向上。

相關文章：SK海力士登陸美股後憧憬入指數 專家提醒勿盲目看好 在港上市ETF溢價恐收窄？｜星市攻略