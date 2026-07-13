韓國央行落場唱好半導體 惟監管機構傳整治槓桿ETF 韓股收市大跌9%

韓國央行今日（13日）發報告表示，全球半導體市場仍供不應求，預計當前由AI驅動的超級周期還將持續一段時間，試圖打消市場對晶片周期已觸頂的擔憂。另一方面，韓國金融監管當局據報正對單一股票槓桿ETF展開全面整治。要求資產管理公司提交抑制市場波動的補救方案，而且由財政經濟部、金融委員會、韓國銀行及金融監督院組成的「F4」高層協調機制也介入，就相關對策作出正式決定。消息傳出後，韓國綜合指數今日最多曾跌逾9%，低見6783點；收市仍跌669點或8.95%，報6806點。晶片製造商三星電子（韓：005930）與SK海力士（韓：0660）亦明顯走弱，其中三星電子收市跌10.7%，SK海力士更跌15.4%。

央行：本輪晶片周期與以往不同

據內媒報道，韓國央行在提交給國會議員的一份報告中表示，儘管AI基建相關投資大幅推高半導體需求，但產能擴張進度一直較為緩慢，並指半導體行業周期尚未出現放緩跡象。央行亦指出，本輪晶片周期與以往不同，其核心驅動力是各企業競相加大投資，各方預判AI普及將為產業生態帶來根本性變革，又指「當前市場以高頻寬記憶體（HBM）等客製化晶片產品為主，產能擴張的約束條件比以往更多。全球半導體市場的增長擴張態勢預計還將維持相當長一段時間」。

不過，市場越發擔憂企業依靠舉債投入AI基建、產業估值處於高位，以及記憶體晶片或將出現供應過剩，多重擔憂引發各大科技股遭到拋售。韓國央行亦提到，AI技術的普及速度、覆蓋範圍及獲利前景均存在不確定性。

促資產管理公司提出改善建議

據媒體引述韓國金融投資業界消息指出，韓國金融當局已向各資產管理公司發出要求，請其就單一股票槓桿ETF可能引發的市場波動提出具體改善建議，當局將在彙總業界意見後，正式啟動波動性抑制方案的制定工作。青瓦台政策室長亦在新聞發佈會上表示，「F4」會議正在密切關注單一股票槓桿ETF對市場的影響，「若有必要採取補救措施，將在F4市場狀況檢查會議上作出決定」。

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