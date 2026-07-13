韓國央行唱好半導體 料AI超級周期持續 惟韓股暫跌逾5%

韓國央行今日（13日）發報告表示，全球半導體市場仍供不應求，預計當前由AI驅動的超級周期還將持續一段時間，試圖打消市場對晶片周期已觸頂的擔憂。不過，消息未見利好韓股，韓國綜合指數暫跌逾半成，報7093點；晶片製造商三星電子（韓：5930）與SK海力士（韓：0660）亦明顯走弱，其中三星電子暫跌近6%，報268,500韓元；SK海力士更跌逾一成，暫報1,959,000韓元。

據內媒報道，韓國央行在提交給國會議員的一份報告中表示，儘管AI基建相關投資大幅推高半導體需求，但產能擴張進度一直較為緩慢，並指半導體行業周期尚未出現放緩跡象。

稱本輪晶片周期與以往不同

央行亦指出，本輪晶片周期與以往不同，其核心驅動力是各企業競相加大投資，各方預判AI普及將為產業生態帶來根本性變革，又指「當前市場以高頻寬記憶體（HBM）等客製化晶片產品為主，產能擴張的約束條件比以往更多。全球半導體市場的增長擴張態勢預計還將維持相當長一段時間」。

不過，市場越發擔憂企業依靠舉債投入AI基建、產業估值處於高位，以及記憶體晶片或將出現供應過剩，多重擔憂引發各大科技股遭到拋售。韓國央行亦提到，AI技術的普及速度、覆蓋範圍及獲利前景均存在不確定性。