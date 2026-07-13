新股市場降溫 傳國配投資者開始挑剔 半新股解禁潮削信心 部份IPO需延遲

本港新股排隊上市數量突破700宗，再創新高，但無論是機構投資者或散戶均開始謹慎地「入飛」。有銀行家和會計師表示，近期聽聞有準新股因國際發售部分「試水溫」反應欠佳而未能招股，除了是近期新股數量太多之外，本地半新股解禁潮亦影響投資者信心。有機構投資者預計，公司下半年投資香港的新股項目數量將較上半年少，但強調會審視每個項目，仍會投資好的項目。

部份IPO未能引起投資者興趣

有會計師透露，獲悉近期有IPO項目未能引起投資者興趣，最終未能推進上市計劃。另有銀行家表示，曾聽聞今年上半年有IPO（首次公開招股）項目延遲，且國際發售的投資者開始對IPO項目有些挑剔，因為本港IPO數目較多，以及憂慮接下來的新股解禁潮。

據聯交所資料顯示，截至上月底止，主板和GEM板上市申請數目分別達745宗和11宗，今年受理的新申請分別為373宗和5宗。新股解禁潮方面，高盛上月發表報告指，香港市場未來12個月可能迎來近2.14萬億港元的限售股份解禁；而大摩指二級市場的拋售壓力將主要集中於7月和9月。

下半年新股數量料較上半年少

有中資風投機構高層透露，雖然該公司今年投資香港IPO項目數量較去年多，但估計今年下半年相關數量將較上半年少，因香港IPO市場「太火」，早前認購的資金仍然積壓。下半年該公司將繼續投資機械人、大模型等IPO項目，如百度（9888）旗下芯片公司「崑崙芯」，但不會認購小紅書，因為其業務增長空間不大。該人士強調，每個IPO項目都會審閱，又解釋部分於前期已投資的項目擬在港IPO，有時公司會在IPO階段跟投。

輝立：留意到客戶較之前審慎

輝立證券新股部經理陳英傑表示，留意到客戶較為審慎地挑選上月底招股的新股，與之前「隻隻抽」截然不同，料審慎揀股的情況會延續下去，因為近期新股「破發率」較高，但說：「新股市場唔係玩完，只係換玩法」，好的股票最終都會收市轉升，又指本地新股市場傳統於第四季表現較好，即是「賺錢多啲」。

現時有3間公司通過港交所聆訊但未招股

本月有5隻新股「破發」

本報翻查數據顯示，不計及以介紹形式上市和轉板的公司，本港今年首季有39隻新股上市，當中10.3%或4隻新股「破發」；次季有45隻新股上市，當中17.8%或8隻新股「破發」；單計7月有16隻新股，當中31.3%或5隻新股「破發」。

值得留意的是，原定今日掛牌的永康控股（2523）在截止招股當晚突煞停上市，並擬探討潛在方案。永康為東南亞集裝箱堆場營運商、上市集資最多近1.4億元。市傳約15.1萬散戶入飛，公開發售超購8964倍，惟未有國際發售的數據傳出。

一般而言，IPO會趕及6月底招股，以避免更新財務數據所需要的額外時間和成本；有小部分IPO則會待合適窗口上市。現時有3間公司通過港交所聆訊但未招股。

