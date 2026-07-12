長鑫科技快招股 長江存儲公布IPO輔導團隊 兩券商共31人組成

南韓存儲巨頭SK海力士（SKHYV）登陸美股之際，內地存儲兩大巨頭均在推進各自的IPO進程，其中長鑫科技即將登陸內地科創板，並於本周四（16日）開始申購；另一方面，長江存儲IPO也有新進展，根據中證監披露第一期上市輔導情況，中信證券及中信建投兩家券商合計派出31人組成輔導團隊。另有分析推測，長江存儲控股最快要在8月中旬或8月底才結束IPO輔導。

中信證券及中信建投為輔導機構

據內媒報道，中證監官網顯示輔導機構在7月10日更新了長江存儲控股IPO輔導工作進展情況報告（第一期）。兩家輔導機構中信證券及中信建投證券合計派出31人的小組，在5月19日至6月30日內，通過現場盡調、組織集中授課、專項問題溝通等多種方式開展輔導工作。

在下一階段，輔導機構將就工作中發現的問題及時協調各中介機構與公司溝通討論，研究確定規範方案，督促輔導對象認真落實整改要求，並將持續督促公司完善公司治理和內部控制制度，提高公司規範運作水平。同時，督促公司深入理解發行上市、規範運作等方面的法律法規和規則，知悉信息披露和履行承諾等方面的責任和義務。

報道又以長鑫科技為例，估計長江存儲IPO的輔導工作最快也要在8月中旬或8月底輔導結束。根據公開訊息，長鑫科技於2025年7月4日與輔導機構簽署協議，7月7日正式啟動輔導，2025年10月通過上市輔導驗收。

