大摩警告晶片股或「升過龍」 料定價能力有限 雲服務商正自研晶片

摩根士丹利財富管理部門投資總監Lisa Shalett表示，投資者應對晶片製造商保持謹慎，因為越來越多的證據表明其定價能力有限，並意味這些股票可能因AI支出的樂觀情緒而上漲過頭。

客戶尋找更便宜替代方案

據彭博報道，Shalett早前在一個節目上表示，「我們看到AI數據中心技術架構正被重新設計，以納入成本更低的晶片，而許多雲端服務商現時正在自行設計這些晶片」。

她又指，目前這個行業仍然吸引充裕資金流入，但業內正出現一種典型現象，亦即「當供應鏈出現瓶頸，一些人（例如一些存儲晶片公司）開始榨取過高利潤時，客戶就會着手尋找更便宜的替代方案」。

半導體行業已「嚴重超買」

報道提到，Shalett近日在一份投資者報告中指出，半導體行業已「嚴重超買」 ；而她在節目中亦表示，從晶片ETF到費城半導體指數，都有證據支持這一觀點。彭博彙編數據亦顯示，自2022年以來，費城半導體指數的PE已增長超過兩倍。

此外，她指Meta在AI領域的重新定位表明，一些大型科技公司可能開始重新檢視數千億美元資本支出的投資效益，並認為「我們現在正處於資本支出增速放緩的初期階段」。事實上，Meta行政總裁朱克伯格早前亦曾表示，正在考慮將部份AI基礎設施出租給外部公司，以看看是否能獲得更高價值。

