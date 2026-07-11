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美發行商擬推兩款「剔除馬斯克ETF」 稱關聯公司被視為具治理隱患

股市
更新時間：16:11 2026-07-11 HKT
發佈時間：16:11 2026-07-11 HKT

馬斯克（Elon Musk）旗下Tesla（TSLA）及SpaceX（SPCX）表現低迷之際，美國新興ETF發行商Subversive ETFs早前已提交文件，擬推出兩隻新ETF（暫定代號為QQNE和SPNE），分別追蹤納斯達克100指數和標普500指數，但將會剔除由馬斯克創立、控制或領導的公司。若以本月至今計，Tesla及SpaceX累計下跌約3%及15%。

近年已有多款馬斯克相關ETF

據彭博報道，華爾街近年已推出多款與馬斯克相關ETF，包括追蹤Tesla升跌的槓桿ETF、掛鈎SpaceX的槓桿產品，甚至還有同時做多Tesla及做空福特（F）的ELON ETF。至於最新計劃推出的「剔除馬斯克ETF」，代表市場再度將投資策略細分，讓原本被視為被動投資工具的指數ETF，也能表達對單一企業家或投資主題的主觀看法。

根據招募說明書則指出，基金顧問認為，部份投資者將馬斯克關聯公司視為存在「潛在公司治理隱患、政治風險及股價波動加劇」標的。事實上，SpaceX獲納入指數後，有批評者指被動投資者將被迫在正常價格發現機制尚未充分發揮作用前，就買入了市場上估值最高公司之一。

報道又指，隨著市場對小眾產品的需求激增，發行商紛紛推出不只追蹤市場、而是表達對個別公司、高層或投資主題的基金。雖然「剔除馬斯克」的需求是否會持續存在，還有待觀察，但這已突顯了當今ETF熱潮的一個現實，即只要投資者能想到某種交易，華爾街就越來越相信可以包裝成一個股票代號。

投資者宜留意管理費或較貴

此外，報道引述了NovaDius財富管理公司總裁Nate Geraci指出，馬斯克是一位極具爭議的人物，因此ETF發行商試圖利用這一點來獲利不足為奇；不過，如果如今ETF發行商僅僅因為投資者對某個人看法就將個別公司從主要指數中剔除，那就可能有點矯枉過正。

晨星公司分析師Jeffrey Ptak亦提醒，「我理解發行方為何會絞盡腦汁想出新方法來脫穎而出，但投資者應保持警惕，因為這類產品可能不具備明確的投資價值，並可能收取較高管理費」。

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