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香港科技探索6月數據按月全面放緩 GMV跌逾13% 受累競爭日趨激烈

股市
更新時間：14:03 2026-07-11 HKT
發佈時間：14:03 2026-07-11 HKT

HKTVmall母公司香港科技探索（1137）宣佈，6月每月訂單總商品交易額（GMV）達7.18億元，按年升10%，按月則跌13.2%；平均每日訂單總商品交易額2,390萬元，按年升9.6%，按月則跌10.5%。此外，獨立客戶數目為65萬名，按年升8.2%，按月則跌5.4%。該股周五收報1.09元，升約1.9%。

期內，平均每日訂單數量為52,200宗，按年升8.3%，按月跌3.5%；平均訂單值為459港元，按年升1.8%，按月跌6.7%。

市佔率仍按年擴大

集團表示，踏入「全年折扣活動」的第二個完整月份，於6月繼續於周末推行涵蓋超級市場、個人護理、寵物食品、嬰兒奶粉及尿片等產品之85折優惠。與活動推出後首個完整月份（今年5月）相比，香港電子商貿業務之表現有所放緩，惟市場佔有率仍按年持續擴大。

集團又指，本地競爭對手持續進行推廣活動，而內地電子商貿平台則憑藉其國內供應鏈優勢，採取進取的定價策略，令香港零售市場競爭日趨激烈。

續按既定軌跡推進

不過，集團指香港電子商貿業務仍錄得穩健的按年增長，展現其具競爭力的定價策略、線上線下融合互補的電子商貿基建，以及最快可達8小時送遞的配送能力之韌性，並支持集團繼續按其既定增長軌跡持續推進。
 

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