萬科盈警料半年最多蝕150億 地產項目結算規模大降 毛利率仍處低位

萬科企業（2202）發盈警，料上半年虧損120億至150億元（人民幣，下同），去年同期則虧損約119.47億元；基本每股虧損1.0058元至1.2373元，去年同期基本每股虧損1.0075元。該股上周五收報2.35元，升約4%。

集團表示，上半年虧損主因房地產開發項目結算規模顯著下降，毛利率仍處低位；結合行業、市場和經營環境變化，新增計提了資產減值；以及成本法核算下，在扣除折舊攤銷後，部分經營性業務以及部分非主業財務投資虧損。

10支公開債券獲同意展期

集團又指，按期保質完成約2.3萬套房屋的交付，經營服務類業務運營質量穩中有進，10支公開債券順利獲得債券持有人同意展期，持續推進業務布局優化、降本增效和存量盤活。不過，當前公司經營指標還沒有呈現出實質性改善，債務和流動性依然承壓。

面向未來，將繼續聚焦化險和發展兩大任務，盤活優化存量資源，提升經營造血能力；聚焦重點城市及主營業務，有序退出非主業投資；同時持續優化公司治理體系、深化降本增效，努力推動公司重歸健康可持續發展軌道。