Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

萬科盈警料半年最多蝕150億 地產項目結算規模大降 毛利率仍處低位

股市
更新時間：13:46 2026-07-11 HKT
發佈時間：13:46 2026-07-11 HKT

萬科企業（2202）發盈警，料上半年虧損120億至150億元（人民幣，下同），去年同期則虧損約119.47億元；基本每股虧損1.0058元至1.2373元，去年同期基本每股虧損1.0075元。該股上周五收報2.35元，升約4%。

集團表示，上半年虧損主因房地產開發項目結算規模顯著下降，毛利率仍處低位；結合行業、市場和經營環境變化，新增計提了資產減值；以及成本法核算下，在扣除折舊攤銷後，部分經營性業務以及部分非主業財務投資虧損。

10支公開債券獲同意展期

集團又指，按期保質完成約2.3萬套房屋的交付，經營服務類業務運營質量穩中有進，10支公開債券順利獲得債券持有人同意展期，持續推進業務布局優化、降本增效和存量盤活。不過，當前公司經營指標還沒有呈現出實質性改善，債務和流動性依然承壓。

面向未來，將繼續聚焦化險和發展兩大任務，盤活優化存量資源，提升經營造血能力；聚焦重點城市及主營業務，有序退出非主業投資；同時持續優化公司治理體系、深化降本增效，努力推動公司重歸健康可持續發展軌道。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
歐錦棠嘲「雪糕黨」疑引出當事人 私訊要求阿棠刪Po惹熱議 網民：原來佢哋知醜？
歐錦棠嘲「雪糕黨」疑引出當事人 私訊要求阿棠刪Po惹熱議 網民：原來佢哋知醜？
影視圈
17小時前
01:34
狗隻入食肆｜百份百餐廳錦英分店退出計劃：店面空間有限
社會
5小時前
暑假北上搭東鐵有著數！八達通3大港鐵跨境優惠 1類人免費往來羅湖/落馬洲 長者樂悠咭拍咭減$6
暑假北上搭東鐵有著數！八達通3大港鐵跨境優惠 1類人免費往來羅湖/落馬洲 長者樂悠咭拍咭減$6
旅遊
2026-07-10 11:33 HKT
世界盃2026｜拉文斯後備上陣犯錯 西班牙淘汰比利時晉4強。路透社
世界盃2026｜拉文斯後備上陣犯錯 西班牙淘汰比利時晉4強
足球世界
9小時前
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！ 網民驚呼：我信但做不到
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
保健養生
2026-07-09 13:00 HKT
平絕全港? 深水埗街坊粥店 超平早餐獲千人讚好 $12炸兩、$10炒麵 網民：10年前價嚟喎 
平絕全港? 深水埗街坊粥店 超平早餐獲千人讚好 $12炸兩、$10炒麵 網民：10年前價嚟喎 
飲食
5小時前
曾志偉北上做老闆！張學友、梁朝偉巨星花籃陣撐場 獎門人滿場飛親民合照簽名
曾志偉北上做老闆！張學友、梁朝偉巨星花籃陣撐場 獎門人滿場飛親民合照簽名
影視圈
21小時前
樂易玲生日會失竊真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛濫為Labubu做一事
樂易玲生日會失竊真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛濫為Labubu做一事
影視圈
20小時前
非份之罪丨陳煒遭李家鼎霸王硬上弓破格床戲掀討論 鼎爺一手游走煒哥大腿 驚到要食鎮靜劑
非份之罪丨陳煒遭李家鼎霸王硬上弓破格床戲掀討論 鼎爺一手游走煒哥大腿 驚到要食鎮靜劑
影視圈
19小時前