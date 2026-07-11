外資6月大舉撤出南韓和台灣股市 新興市場股票淨流出461億美元

國際金融協會（IIF）月度報吿顯示，6月外國投資者大規模撤出科技股權重較大的南韓和台灣股市，導致新興市場股票淨流出461億美元，並拖累發展中經濟體整體投資組合連續第二個月遭遇資金淨流出。

報吿指出，外國投資者6月從南韓股市撤出305億美元，為逾25年來最大流出規模；台灣股市則流出183億美元。不過，儘管整體投資組合轉為淨流出178億美元，但債券卻錄283億美元的資金流入。

受累儲局趨鷹及油價波動

此外，不同地區之間存在明顯分化，6月新興亞洲投資組合資金總流出270億美元，拉丁美洲、新興歐洲，以及中東和北非地區均錄得資金流入。至於中國股市遭遇140億美元資金流出，外國投資者還從中國債市撤出37億美元。

報告警告，在聯儲局新任主席沃什領導下，聯儲局立場更趨鷹派，加上原油價格波動，可能會收緊美元流動性，並提高投資者承擔新興市場風險門檻。

