Meta股價一周累升近15% 否認算力過剩 付費模型首超Google

Meta（META）周五股價漲近6%至669.21美元；以全周計，更累升近15%。該股近期消息多多，集團行政總裁朱克伯格接受外媒訪問時表示，將部分AI基礎設施出租給外部客戶，並非算力過剩，而是評估此舉能否創造更多價值。此外，公司近日首推付費AI大模型Muse Spark 1.1，開闢新收入來源，朱克伯格更提到，「這是一個相當有意思的里程碑，可能是我記憶中Meta模型第一次全面超過Google所有模型」。

首推付費模型Muse Spark 1.1

綜合媒體報道，Meta近日推出的Muse Spark 1.1由Meta Superintelligence Labs開發，在編碼及智能體推理能力方面有極大改進，為一款能夠規劃、組織並完成跨應用程式和服務任務的AI代理，試圖與OpenAI和Anthropic展開競爭，並且首度針對開發人員推出付費版本。

最初版本的Muse Spark在4月發表，當時僅開放給少數合作夥伴。至於最新收費定價大約是其他頂級模型廣告價格的25%，而且開發者在達到一定的代幣閾值之前可免費使用，之後才需要付費。朱克伯格承諾，希望以更實惠價格提供高級智能技術，又指「其他一些AI實驗室的定價非常高，而且利潤率非常驚人」。

他提到，Meta已經投入數千億美元建立數據中心等基礎設施，雖然以往致力於建立免費的開源模型，但目前已轉向優先開發可收費的封閉模型。

自研AI晶片擬9月開始生產

另據路透報道，Meta自研AI晶片「Iris」擬於9月開始生產，由台積電代工生產。報道又引述一份備忘錄指出，Meta計劃今年部署7GW運算基礎設施，明年會將運算能力倍增，令總容量提升至14GW。

