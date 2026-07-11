SK海力士首掛升13% 較韓股溢價逾15% 市值超越美光 CEO：記憶體短缺至2030年後

SK海力士ADR（SKHYV）昨日（10日）在美上市，開報170美元，較發行價149美元高14%，盤中最多升近19%至177美元，最終收報168.01美元，升約12.8%；盤後再升逾2.4%，報172.09美元。值得留意的是，該股首日收市市值達1.22萬億美元，已超越了美國同業美光科技（MU）的1.11萬億美元市值。有分析相信，今次IPO有助縮小SK海力士與美光科技估值差距；而台積電（TSM）在美上市後亦成功吸引外資，並以高於其台股溢價交易。

客戶正在簽署長期合同

綜合媒體報道，SK海力士行政總裁郭魯正接受訪問時表示，正在擾亂電腦、汽車和設備市場的記憶體晶片短缺現象，可能會持續到2030年以後。他指出，客戶正在簽署長期合同，因為「他們認為短缺局面將持續更長時間」。

SK海力士昨晚登陸美股市場，集資額高達265億美元（約2,076億港元），超過阿里巴巴（9988）在美上市時的規模，成為外國企業在美國規模最大的IPO，同時也是歷來第三大IPO。

收市價較韓股溢價逾15%

該股以每份149美元發行1.779億份ADS，每份ADS對應十分一股在韓國首爾交易的普通股。以149美元發行價計，較其韓國普通股周四收市價有溢價約3%。這是由於美國ADR與南韓普通股之間有轉換限制，同時顯示公司對美國市場信心，不以折扣吸引投資者。若以收市價計，溢價更高達逾15%。

今次ADR發行據報超額認購逾7倍，認購額接近2,000億美元。前25大投資帳戶獲得約三分二ADR，包括吸引了Baillie Gifford、Coatue Management和Situational Awareness Partners等機構，意向認購金額高達70億美元。

分析：仍看好2027年路線圖

另有外媒引述Gabelli Funds基金經理Hendi Susanto指出，雖然市場對於存儲板塊的持久性和周期性，仍然存在許多疑問，但整體而言，仍看好2026年和2027年路線圖，並看到主要參與者對2028年信心不斷增強。

U.S. Bank Asset Management高級投資戰略總監Rob Haworth亦認為，SK海力士在韓國上市期間表現出色，人們對其在美國上市無疑也充滿熱情，相倘這是一個將繼續下去的AI故事，但認為受益者將會擴散，贏家將出現在工業、公用事業和其他板塊。

將推出6款掛鈎槓桿或反向ETF

另一方面，4間ETF發行商ProShares、Leverage Shares、REX Shares、GraniteShares亦準備就緒，推出6款與SK海力士掛鈎的槓桿或反向ETF，當中有4款屬於2倍槓桿正向ETF、1款1倍反向ETF，以及1款2倍槓桿反向ETF。不過，這些ETF將會在下周一（13日）或本月中相繼推出。

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