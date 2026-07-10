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美股窄幅波動迎SK海力士上市 Meta大漲6% 算力成本遠低預期

股市
更新時間：22:11 2026-07-10 HKT
發佈時間：21:47 2026-07-10 HKT

美股周末前窄幅波動，道指早段升不足100點。市場迎來SK海力士ADR（SKHY）上市。

道指報52541點，升54點；標指報7552點，升9點；納指報26213點，微升7點或0.03%。港股夜期則報24288點，升130點，高水113點。

Meta算力成本低預期一半

Meta（META）大升6%，據報Meta的AI基礎建設成本遠低於市場預期，每吉瓦算力成本約200億美元，較美銀早前推算的450億美元明顯少，紓緩市場對其龐大開支與回報率的憂慮。

相關新聞：SK海力士曾瀕臨倒閉邊緣 AI時代迎收成期 市佔率全球逾半

美光跌2% 市場憂SK海力士引走資金

南韓晶片製造商SK海力士ADR（美：SKHY）今天登陸美股。該集團在美股發行1.78億份ADR，定價149美元，集資265億美元，超越阿里巴巴ADR上市的規模，成歷來第三大新股。

半導體同業或被搶去資金，美光科技（MU）跌逾2%，英特爾（INTC）及邁威爾科技（MRVL）挫近4%，博通（AVGO）亦跌0.5%。

專家：海力士多年被低估

eToro市場分析師Zavier Wong指出，SK海力士估值明顯低於美光，主要由於市場參與門檻及熟悉程度差異，過去美國資金難以投資SK海力士，令多年來被低估。

資產管理公司Bellwether Wealth總裁兼首席投資官Clark Bellin指出，本周中東局勢再次升級，但股市反應平淡，反映市場已關注地緣政治緊張局勢以外的因素。

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