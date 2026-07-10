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老虎證券指AI投資向下游應用擴散 倡適度配置高息港股

股市
更新時間：18:36 2026-07-10 HKT
發佈時間：18:36 2026-07-10 HKT

老虎證券（香港）資產管理首席投資官陳慶烽表示，全球市場呈「K型分化」，AI已成為主導資本開支的新宏觀動力，下半年建議投資者採取「攻守兼備」策略。他認為，隨著AI產業利潤向基礎設施及下游應用擴散，投資不應局限於單一科技巨頭，應適度配置具防守性的高息價值板塊，透過精準的結構性選股，在震盪市中平衡風險與回報。

下半年關注「晶片心臟」到下游應用

老虎證券指，儘管全球市場面臨南韓市場震盪觸發熔斷等宏觀風險，但AI 2.0時代帶來的產業變革與結構性防禦資產仍是下半年的雙重核心主線。專家建議投資者下半年應重點關注從「晶片心臟」到下游應用的AI 2.0 基礎設施板塊，以及在港股結構性行情中，兼具防禦與彈性的優質標的及高息資產。

老虎：AI及半導體ETF成交年增5倍

業務數據方面，老虎證券公布2026年上半年平台表現，AI及半導體相關ETF整體成交額約25.83億美元，按年增499%，交易帳戶及訂單數分別升497.5%及462.9%；半導體主題ETF成交額約7.32億美元，按年增381.2%，交易帳戶數增236.8%；AI及半導體槓桿及衍生類ETF成交額約18.46億美元，按年增561.8%，相關帳戶及訂單數均增逾678%，其中做多海力士的槓桿ETF成交額約7.25億美元，為期內同類最高。IPO認購總額達1.473萬億元，認購人次按年升453%及295%，期內共48隻新股申購額破100億元，曦智科技逾500億元。

老虎證券提醒，槓桿及衍生產品在波動市況下長期持有或產生耗損風險，投資者運用此類工具時應了解產品特性，善用期權等動態倉位管理控制風險。老虎國際集團首席財務官兼老虎證券（香港）行政總裁曾慶飛表示，下半年將繼續發揮金融科技優勢，助投資者把握AI 2.0時代的長期增長紅利。

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