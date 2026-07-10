Shein據報推進香港IPO籌備工作 監管機構傳釋放積極信號

彭博引述知情人士報道，Shein正推進來港IPO的籌備工作。知情人士稱，如果中國證監會批准，Shein及其顧問最快可能尋求在未來數月內啟動這項IPO。部分知情人士表示，近期與監管機構的討論釋放出更為積極的信號。

知情人士稱，公司正考慮在此次IPO中融資數十億美元，並表示最終金額將取決於估值。他們補充稱，儘管相關工作正在推進，但目前尚無明確時間表，上市也仍有可能進一步推遲。

知情人士去年表示，Shein一直面臨來自股東的壓力，要求其將估值下調至約300億美元，而該公司過去的估值曾達到這一水平的三倍有餘。

