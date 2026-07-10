Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Shein據報推進香港IPO籌備工作 監管機構傳釋放積極信號

股市
更新時間：18:11 2026-07-10 HKT
發佈時間：18:11 2026-07-10 HKT

彭博引述知情人士報道，Shein正推進來港IPO的籌備工作。知情人士稱，如果中國證監會批准，Shein及其顧問最快可能尋求在未來數月內啟動這項IPO。部分知情人士表示，近期與監管機構的討論釋放出更為積極的信號。

知情人士稱，公司正考慮在此次IPO中融資數十億美元，並表示最終金額將取決於估值。他們補充稱，儘管相關工作正在推進，但目前尚無明確時間表，上市也仍有可能進一步推遲。

知情人士去年表示，Shein一直面臨來自股東的壓力，要求其將估值下調至約300億美元，而該公司過去的估值曾達到這一水平的三倍有餘。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 遭司機連環爆粗狂鬧：死矮仔，我記得你啦 網民翻狂躁黑歷史 網民翻狂躁黑歷史
01:30
疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 遭司機連環爆粗狂鬧：死矮仔，我記得你啦 網民翻狂躁黑歷史
影視圈
7小時前
居屋、綠置居、白居二2025｜ 攪珠結果出爐 即睇首10個號碼
社會
8小時前
港男首戰賭場贏$1400變狂倒$38萬落海 輸身家後崩潰做一事 友人嘆：唔好唔信邪｜Juicy叮
贏$1400變狂倒$38萬落海 港男首戰賭場輸身家後崩潰做一事 友人嘆：唔好唔信邪｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
暑假北上搭東鐵有著數！八達通3大港鐵跨境優惠 1類人免費往來羅湖/落馬洲 長者樂悠咭拍咭減$6
暑假北上搭東鐵有著數！八達通3大港鐵跨境優惠 1類人免費往來羅湖/落馬洲 長者樂悠咭拍咭減$6
旅遊
7小時前
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
時尚購物
2026-07-09 15:10 HKT
萬寧全場88折回歸！ 一日限定門市/網店無門檻即減 1招賺額外1萬yuu積分
萬寧全場88折回歸！ 一日限定門市/網店無門檻即減 1招賺額外1萬yuu積分
生活百科
6小時前
車Cam直擊│中九龍繞道拖頭自炒撞牆 預製組件墮下 毀爛10米管道牆
00:31
車Cam直擊│中九龍繞道拖頭自炒撞牆 預製組件墮下 毀爛10米管道牆
突發
3小時前
樂易玲生日失竊事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行蹤曝光返鄉尋根認祖 疑被邵氏與TVB官網除名
樂易玲生日失竊事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行蹤曝光返鄉尋根認祖 疑被邵氏與TVB官網除名
影視圈
21小時前
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！ 網民驚呼：我信但做不到
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
保健養生
2026-07-09 13:00 HKT
6歲童遭黑熊襲擊 二哈挺身護少主獲網民大讚
00:23
6歲童遭黑熊襲擊 二哈挺身護少主獲網民大讚
趣聞熱話
6小時前