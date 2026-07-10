SHEIN來港上市獲中證監備案 傳數月內招股

中國跨境快時尚巨頭希音（Shein）取得中證監的境外上市綠燈，彭博引述知情人士報道，希音正推進來港IPO的籌備工作。知情人士稱，如果中證監批准，Shein及其顧問最快可能尋求在未來數月內啟動這項IPO。部分知情人士表示，近期與監管機構的討論釋放出更為積極的信號。

根據希音國際控股的境外發行上市備案通知書顯示，該公司擬發行不超過3.42億股境外上市普通股，並在港交所上市。

彭博引述知情人士稱，公司正考慮在此次IPO中融資數十億美元，並表示最終金額將取決於估值。他們補充稱，儘管相關工作正在推進，但目前尚無明確時間表，上市也仍有可能進一步推遲。



知情人士去年表示，Shein一直面臨來自股東的壓力，要求其將估值下調至約300億美元，而該公司過去的估值曾達到這一水平的三倍有餘。