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寧德勢弱可博穿底｜唐牛午市攻略

股市
更新時間：12:37 2026-07-10 HKT
發佈時間：12:37 2026-07-10 HKT

恒指繼續發威，半日升446點，收報24476點，有點意料不到的是，今日挾倉的動力來自藥股，五大升幅成份股中，有四隻為藥股。不過，恒指上月由26000鋤到去23000樓下，其實又點會估到呢，所以呢轉彈番上來，都冇乜嘢好解釋。

個股可留意寧德時代（3750），不過係講緊做淡。無他，股價再次跌穿批股價628元，走勢呈一底低於一底狀態，假若失守最後防線600元，下一級料回試540元水平，上方止蝕位放在650元，有一定值博率。寧德put 27369，行使價515.05元，實際槓桿3.1倍，明年4月到期。

唐牛

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