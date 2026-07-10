MiniMax配股兼發可換股債 股價急插14% 創始人稱即日起不再出糧

MiniMax（100）在周四（9日）限售股解禁後，今（10日）早開市前宣佈配股兼發可換股債，合共集資160億元，股價最新挫逾14%。據內媒報道，MiniMax創始人兼CEO閆俊傑發內部全員信，表示即日起不再領取任何薪酬，個人將拿出公司股份5%用於團隊激勵和開源支持。

共5%股本用於激勵員工及發展開源

閆俊傑在內部信指，即日起至公司實現AGI（通用人工智能）的那一天，他將不再從公司領取任何薪酬。未來四年，他將拿出個人名下相當於公司總股本4%的股份，用於激勵長期與公司並肩作戰、共同創造價值的團隊成員；同時拿出1%的股份設立專項基金，持續支持相關開源社區的發展。

配股及發可換股債合共集資近160億

MiniMax今早發公告，宣佈配售3,560萬股新A類股份，佔擴大已發行股本約10.19%，配售價定為每股268元，較周四收市價297.4元折讓約9.89%，預期所得款項淨額約94.91億元。

該公司又發行總額65億元、於2027年到期之零息有擔保可轉換債券，初步轉換價為每股335元，較周四收市價溢價約12.64%，假設債券獲悉數轉換，將可轉換為約1,940萬股A類股份，相當於經轉換擴大後已發行股本約5.83%。

兩項集資合計所得淨額料約159.57億元，約80%將用於繼續加強AI基礎設施及模型研究與開發。