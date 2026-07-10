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SK海力士美股傳超購7倍 集資2076億成最大外企IPO 定價149美元溢價僅3%

股市
更新時間：10:33 2026-07-10 HKT
發佈時間：10:33 2026-07-10 HKT

SK海力士今晚登陸美股市場，彭博報道指，該公司集資額高達265億美元（折合約2076億港元），超過阿里巴巴在美上市時的規模，成為外國企業在美國規模最大的IPO，同時也是歷來第三大IPO。

SK海力士在韓國今早開市曾升半成，最新升幅收窄至0.5%。

SK海力士以每份149美元發行1.779億份ADS，每份ADS對應十分之一股在韓國首爾交易的普通股。該發行價較其韓國普通股周四收市價溢價約3%。今次ADR發行據報超額認購逾7倍，認購額接近2000億美元。前25大投資帳戶獲得約三分之二的ADR，包括吸引了 Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 等機構，意向認購金額高達70億美元。

分析：溢價3%在合理範圍內

報道指，ADR定價較韓國普通股周四收市價高約3%，是由於美國ADR與韓國普通股之間有轉換限制，預期ADR將高於其韓國股價，另外亦顯示該公司對美國市場的信心，即使在韓股價早前經過劇烈波動，仍不打算以折扣吸引投資者。Clepsydra Capital創辦人Sanghyun Park表示，這3%的溢價完全在合理範圍內，尤其在機構投資者需求如此龐大的情況下。

有分析相信，今次IPO有助縮小SK海力士與美國競爭對手美光科技（MU）的估值差距。而台積電在美國上市後亦成功吸引外資，並以高於其台股的溢價交易。

相關文章：SK海力士登陸美股後憧憬入指數 專家提醒勿盲目看好 在港上市ETF溢價恐收窄？｜星市攻略

去年第四季全球HBM市佔57%

隨着人工智能發展，存儲需求急增。SK海力士在早期投入已高頻寬記憶體 (HBM)市場，起步較韓國對手三星為早，使其成為英偉達(NVDA)的主要供應商。據Counterpoint Research數據，2025年第四季SK海力士掌握全球HBM收入的57%市佔率。

有投資者相信，AI帶來的強勁需求將使記憶體產業從傳統的周期性，轉變為長期增長的故事。SK海力士與三星電子早前已承諾將在韓國加大投資，配合政府8800億美元的計劃。

另外，據報美國商務部長盧特尼克呼籲三星電子及SK海力士加大在美國的存儲晶片擴產的力度，以便美國晶片供應鏈更加穩固。

該ADR會在美國時間周五在納斯達克全球精選市場以代號SKHYV開始「when-issued」交易，並於7月13日轉為正式代號SKHY。


 

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