恒指24600-25000水平阻力仍大｜古天后

7月10日，大致多雲，有幾陣驟雨，初時部份地區雨勢較大及有雷暴，日間漸轉晴朗及酷熱。美股噚晩做好，三大指數全部回升，晶片股再落鑊，費城半導體指數升幅曾達5.36%。道指收市升139點或0.27%，報52487點；標指升60點或0.81%，報7543點；納指回升1336點或1.3%，報26206點；費城半導體指數反彈3.06%，報12960點。

路透報道，Meta計劃9月開始生產其AI晶片，股價先低後高，雖然早段曾跌4.3%，但收市倒升4.7%，多得CEO朱仔出嚟澄清行，否認Meta算力過剩；而Nvidia及Alphabet分別跌0.7%和0.8%。美光科技(Micron)宣布把其2035年前的美國廠房投資預測上調500億美元，達2500億美元，以滿足龐大市場需求，股價抽高4.5%；英特爾回升2.1%；AMD升逾5%；半導體設備股應用材料及艾斯摩爾(ASML)分別炒高3.2%及2%；思科升3.9%，為表現最強道指成份股。金融股亦做好，美國運通上揚3.1%，高盛走高2.6%，摩根大通升1.5%。

AI投資主題料持續多兩三年

呢兩日啲內存股同AI科技股又生猛返晒，即見有分析員出來，貝萊德基礎股票國際投資總監Helen Jewell於彭博電視訪問中表示，即使大型科企現金流逐漸轉為負數及開始發債融資，相信圍繞AI開支的投資主題應可持續多兩至三年。Helen同時指出，現時有3種相互競爭力量正主導每日市場走勢，分別係宏觀因素包括油價及利率預期、企業盈利，以及持倉狀況，當中以盈利最為重要，而分散投資則建議吸納醫療板塊，以及英國、拉丁美洲市場。

美國截至7月4日止一周的首次申領失業救濟人數減少2000人，報21.5萬人，略低預期嘅21.7萬人；截至6月27日止一周的持續申領失業救濟人數增加8000人，至181.4萬人，符合預期。美國10年期債息一度回落4個基點，至4.527厘，對息口較敏感嘅2年期債息跌4.7個基點，至4.154厘。美滙指數曾跌0.2%至100.786，日圓揚0.21%至162.25兌每美元。中東局勢再度緊張，宏利投資管理高級投資組合經理Nathan Thooft相信，美元將繼續受惠於避險地位。富國銀行策略員Erik Nelson則認為美元升勢已到強弩之末，尤其聯儲局本月減息機會已降低，因此維持策略性沽空美元，相信美元到夏季尾及秋季初再度轉強。

轉為多頭排列方能再展升勢

港股經過周三大幅反彈後，昨日回吐，雖然早段一度再升154點至24335高位，但午後最多跌282點，低見23917點，幸而收市跌幅接近削半，恒指跌169點或0.7%，二萬四關失而復得，報收24030點，成交額3772億元，北水則持續陸得淨流入近百億元。港股踏入7月反彈持續，受惠於配對交易(pair trade)平倉帶動正向資金流，不過內存股似乎仍獲資金追捧，估計港股即使再有反彈，於24600點剛好為10周線附近，及25000點約50日線料有一定阻力，而短線下方首個支持則約為20日線約23750點，100月線約23600點及而10日線約23350點有一定支持。

港股已成功站穩20日線，仍有條件進一步向上挑戰10周線及50日線。至於港股能否扭轉自5月開展嘅跌浪，再發展為另一升浪，仍有待觀察，至少要大市重返50日線之上，及收復所有移動平均線，形態上由目前空頭排列轉為多頭排列，港股方能再展升勢。

古天后