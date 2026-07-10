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恒指高開183點 聯想升8.8% 智譜挫9% MINIMAX跌逾半成｜港股開市

股市
更新時間：09:29 2026-07-10 HKT
發佈時間：09:29 2026-07-10 HKT

晶片股上揚帶動周四美股造好，道指收市升139點或0.27%，報52487點；標指升60點或0.81%，報7543點；納指升136點或1.3%，報26206點；反映中國概念股表現的金龍指數升0.56%，報6134點。

美光科技計劃至2035年將對美國的投資總額提升至逾2500億美元，收亦升4.5%。AMD升近6%，博通、Tesla齊升逾3%。Meta倒升逾4%，行政總裁朱克伯格否認公司算力過剩，稱發展雲業務具商業潛力。

SK海力士ADR周五上市，定價為每份149美元。另外美國商務部長盧特尼克呼籲三星電子及SK海力士加大在美國的存儲晶片擴產力度。

百度升3% 阿里升1.8%

港股方面，恒指今早高開183點，開報24213點。科網股普遍上升，聯想（992）高開8.8%；百度（9888）升3%；阿里巴巴（9988）升1.8%；京東（9618）升1.7%；騰訊（700）升近0.7%；美團（3690）平開。不過，AI大模型股回吐，智譜 （2513）挫8.9%；MINIMAX （100） 跌5.7%，Minimax宣佈折讓近一成配股，並發零息可換股債，共籌逾160億元。

兆易創新料半年多賺1099%

紫金黃金國際（2259）發盈喜，預計今年上半年多賺約169%至約14億美元，股價高開0.8%。兆易創新（3986）亦預計上半年多賺1099%至約69億元，今早高開5.2%。

今早兩隻新股掛牌，晶合集成（2249）開報36元，較上市價32.3元高出11.4%；濱化股份（6745）開報2.74元，較上市價3.48元低21.2%。

北水動向方面，周四淨買入港股98.31億港元。智譜(2513)、阿里巴巴(9988)、華虹宏力(1347)分別獲淨買入55.75億港元、22.05億港元、12.12億港元；盈富基金(2800)、騰訊控股(700)分別遭淨賣出23.13億港元、14.34億港元。

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