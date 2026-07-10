恒指半日升446點 長和升逾7% 石藥升7% 藥明升半成 MiniMax智譜齊挫12%｜港股開市

港股今早升逾400點，恒指高開183點後，最多曾升469點，高見24499點。中午收報24476點，升446點或1.86%，成交額1,884.35億元。科指半日升127點或2.69%，報4858點。

長和（001）大升近7.7%，報70.1元，為半日表現最佳藍籌。

醫藥及生科股落鑊，石藥（1093）升7%；中國生物製藥（1177）升6.2%；藥明生物（2269）及藥明康德（2359）分別升5.5%及6.2%，信達生物（1801）亦升半成。

聯想小米齊升逾4%

科網股個別發展，阿里巴巴（9988）半日升3.6%，報111.9元。聯想（992）升4.7%；小米（1810）升4.6%；京東（9618）及百度（9888）齊升約3%；美團（3690）升1.5%。騰訊（700）逆市跌0.5%；網易（9999）亦跌1.4%。

華虹大升7% 中芯升3.9%

晶片股方面，華虹宏力（1347）升7.1%；中芯（981）升近3.9%。

MiniMax配股兼發可換股債，合共集資160億元，股價半日挫12.3%。智譜 （2513）跌近12%，迅策（3317）亦挫9.3%

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0930：晶片股上揚帶動周四美股造好，道指收市升139點或0.27%，報52487點；標指升60點或0.81%，報7543點；納指升136點或1.3%，報26206點；反映中國概念股表現的金龍指數升0.56%，報6134點。

美光科技計劃至2035年將對美國的投資總額提升至逾2500億美元，收亦升4.5%。AMD升近6%，博通、Tesla齊升逾3%。Meta倒升逾4%，行政總裁朱克伯格否認公司算力過剩，稱發展雲業務具商業潛力。

SK海力士ADR周五上市，定價為每份149美元。另外美國商務部長盧特尼克呼籲三星電子及SK海力士加大在美國的存儲晶片擴產力度。

百度升3% 阿里升1.8%

港股方面，恒指今早高開183點，開報24213點。科網股普遍上升，聯想（992）高開8.8%；百度（9888）升3%；阿里巴巴（9988）升1.8%；京東（9618）升1.7%；騰訊（700）升近0.7%；美團（3690）平開。不過，AI大模型股回吐，智譜 （2513）挫8.9%；MINIMAX （100） 跌5.7%，Minimax宣佈折讓近一成配股，並發零息可換股債，共籌逾160億元。

兆易創新料半年多賺1099%

紫金黃金國際（2259）發盈喜，預計今年上半年多賺約169%至約14億美元，股價高開0.8%。紫金（2899）開市則升逾2.8%。兆易創新（3986）亦預計上半年多賺1099%至約69億元，今早高開5.2%。

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今早兩隻新股掛牌，晶合集成（2249）開報36元，較上市價32.3元高出11.4%；濱化股份（6745）開報2.74元，較上市價3.48元低21.2%。

北水動向方面，周四淨買入港股98.31億港元。智譜(2513)、阿里巴巴(9988)、華虹宏力(1347)分別獲淨買入55.75億港元、22.05億港元、12.12億港元；盈富基金(2800)、騰訊控股(700)分別遭淨賣出23.13億港元、14.34億港元。