恒指升144點 阿里造好 智譜「補跌」挫19% 專家料反彈延續｜港股收市

隔晚美股高收，港股周五則在重磅科網股重拾升勢的帶動下，衝高後回落。恒指高開後一度衝高超過400點，惟其後科網股上升乏力，及解禁股尾市持續下挫，拖累市場氣氛，恒指升幅收窄，最終全日收報24175點，升144點。大市成交3395億元，週末將至北水轉流出59.95億元，結束連續流入5日趨勢。

恒指尾市乏力 僅升144點收市 全周累升逾800點

恒指高開183點，在科網股拉動下，最多升469點，報24499點，距離24500點關口僅一步之遙，惟高位有沽壓，恒指午後升幅反覆收窄，最終全日收報24175點，升144點。國指收報8039點，升41點，重返8000關；科指收報4721點，跌9點，跑輸大市。

一周計，恒指累升825點；國指累升339點；科指累升222點；三大指數連升兩周；阿里巴巴（9988）本周累升17.1%，為本周表現最佳藍籌股；寧德時代（3750）累跌13.1%，為本周表現最差藍籌股。

科網走勢不一 阿里跌2% 騰訊倒跌2%收市

科網股收市走勢不一，阿里巴巴（9988）續強，再升2%,收報110.2元；美團（3690）升0.3%，收報78.7元；京東（9618）揚2.3%，收報110.2元；騰訊（700）倒跌2%收市，報460.2元。

芯片股亦是先升后跌，拖累大市。中芯（981）挫4.7%，收報79.65元，早段曾升4.8%；華虹宏力（1347）大跌8.1%，收報185.5元；ASMP(522)走低4.6%，收報187.9元；英諾賽科（2577）跌6.2%，收報52.75元。

AI半新股解禁魔咒殺到 智譜大跌近2成

AI半新股「解禁必跌」的魔咒姍姍來遲，本周已解禁股份智譜（2513）大跌19.3%，收報1640元；天數智芯（9903）些18.7%，收報482.2元；MINIMAX（100）折讓近1成配股，兼發可換股債，合共集資超過160億元，股價挫9.7%，收報268.6元；另外，下周一解禁新股兆易創新（3986）亦大跌21.1%，收報742.5元；本月底解禁的明略科技（2718）下滑8.7%，收報138元。還有消息傳，中國當局一改之前鼓勵AI傳播的態度，計劃收緊對本土AI模型的管控，以應對潛在國安風險。

長征火箭複用飛行 航天概念鈞達股份飆升24.2%

長征十號乙運載火箭預計年底前完成一子級火箭複用飛行。港股商業航天概念股午後集體衝高，鈞達股份 (2865)飆升24.2%，收報23.2 元，金風科技 (2208)揚8.4%，收報10.58 元；亞太衛星 (1045)升4.3%，收報2.44 元；中航科工 (2357)揚2.8%，收報2.98 元。

兩新股表現不一 商湯下周發新模型股價升逾2%

個股方面，兩新股首掛，晶合集成(2249)無升跌，收報32.3元；濱化股份(6745)收報2.83元，較招股價3.48元大大跌18.7%，不計手續費，一手蝕650元；

商湯 (020)將於下週正式發佈下一代旗艦多模態基座模型U1，Pro。 股價向上2.2%，收報1.41元；

紫金黃金國際（2259）發盈喜，預計今年上半年多賺約1.69倍至約14億美元，惟股價逆市挫1.4%，收報98.3元。

李澤銘：港股反彈持續性或維持 恒指有望試24900點

Blue Water Capital首席投資官李澤銘表示，港股近日累計不少升幅且反彈急，周五出現部分獲利了結，導緻港股升幅回落，這屬於正常現象。他續指，環球加息和通脹預期回落，加上科企巨頭Meta否則算力過剩的市場猜測，整體市場情緒已見改善，預期港股反彈持續性短期內維持，恒指走勢大機率會在二十日均線與五十日均線之間震盪，對應區間約為23700點至24900點。

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港股今早升逾400點，恒指高開183點後，最多曾升469點，高見24499點。中午收報24476點，升446點或1.86%，成交額1,884.35億元。科指半日升127點或2.69%，報4858點。

長和（001）大升近7.7%，報70.1元，為半日表現最佳藍籌。

醫藥及生科股落鑊，石藥（1093）升7%；中國生物製藥（1177）升6.2%；藥明生物（2269）及藥明康德（2359）分別升5.5%及6.2%，信達生物（1801）亦升半成。

聯想小米齊升逾4%

科網股個別發展，阿里巴巴（9988）半日升3.6%，報111.9元。聯想（992）升4.7%；小米（1810）升4.6%；京東（9618）及百度（9888）齊升約3%；美團（3690）升1.5%。騰訊（700）逆市跌0.5%；網易（9999）亦跌1.4%。

華虹大升7% 中芯升3.9%

晶片股方面，華虹宏力（1347）升7.1%；中芯（981）升近3.9%。

MiniMax配股兼發可換股債，合共集資160億元，股價半日挫12.3%。智譜 （2513）跌近12%，迅策（3317）亦挫9.3%

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0930：晶片股上揚帶動周四美股造好，道指收市升139點或0.27%，報52487點；標指升60點或0.81%，報7543點；納指升136點或1.3%，報26206點；反映中國概念股表現的金龍指數升0.56%，報6134點。

美光科技計劃至2035年將對美國的投資總額提升至逾2500億美元，收亦升4.5%。AMD升近6%，博通、Tesla齊升逾3%。Meta倒升逾4%，行政總裁朱克伯格否認公司算力過剩，稱發展雲業務具商業潛力。

SK海力士ADR周五上市，定價為每份149美元。另外美國商務部長盧特尼克呼籲三星電子及SK海力士加大在美國的存儲晶片擴產力度。

百度升3% 阿里升1.8%

港股方面，恒指今早高開183點，開報24213點。科網股普遍上升，聯想（992）高開8.8%；百度（9888）升3%；阿里巴巴（9988）升1.8%；京東（9618）升1.7%；騰訊（700）升近0.7%；美團（3690）平開。不過，AI大模型股回吐，智譜 （2513）挫8.9%；MINIMAX （100） 跌5.7%，Minimax宣佈折讓近一成配股，並發零息可換股債，共籌逾160億元。

兆易創新料半年多賺1099%

紫金黃金國際（2259）發盈喜，預計今年上半年多賺約169%至約14億美元，股價高開0.8%。紫金（2899）開市則升逾2.8%。兆易創新（3986）亦預計上半年多賺1099%至約69億元，今早高開5.2%。

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今早兩隻新股掛牌，晶合集成（2249）開報36元，較上市價32.3元高出11.4%；濱化股份（6745）開報2.74元，較上市價3.48元低21.2%。

北水動向方面，周四淨買入港股98.31億港元。智譜(2513)、阿里巴巴(9988)、華虹宏力(1347)分別獲淨買入55.75億港元、22.05億港元、12.12億港元；盈富基金(2800)、騰訊控股(700)分別遭淨賣出23.13億港元、14.34億港元。