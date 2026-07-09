美股晶片板塊造好 納指升0.7% 美光在美投資規模加碼 大升8%

美股半導體板塊再度造好，道指早段升不足100點，納指漲0.7%。

道指報52422點，升74點；標指報7515點，升33點；納指報26048點，升178點或0.7%。港股夜期亦報23993點，微升16點，較恒指低水37點。

美光投資規模增至2500億美元

美光科技（MU）大升近8%。美光公布，在美國建廠的投資額從2000億美元提高至2500億美元，並延長投資期至2035年，旨在推動在美國本土生產其40%的DRAM記憶體晶片；另外承諾投入最多30億美元，用於鞏固本土半導體供應鏈。

其他晶片股亦起舞，閃迪（SNDK）及超微公司（AMD）升近7%，英特爾（INTC）升近5%；博通（AVGO）漲2%。

SK海力士ADR據報錄7倍認購

SK海力士ADR將於周五登陸美股，據報定價維持為149美元，較韓股收市價高約3.1%，暫已獲得超過7倍的認購額。

油價回落1%

隨晚美國總統特朗普指出，不再打算尋求與伊朗達成和平協議，美伊軍事衝突持續，但油價回落，紐約期油報每桶72.74美元，跌1%。

專家：AI企業盈利抵銷中東憂慮

富國銀行投資研究所全球實物資產分析師Mason Mendez表示，新冒起的地緣政治風險，或會加劇短期內的避險情緒，但強勁的企業盈利及人工智能持續發展勢頭，有力繼續推動標指邁向該行的年底目標7800點至8000點區間。