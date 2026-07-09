Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股晶片板塊造好 納指升0.7% 美光在美投資規模加碼 大升8%

股市
更新時間：22:04 2026-07-09 HKT
發佈時間：21:41 2026-07-09 HKT

美股半導體板塊再度造好，道指早段升不足100點，納指漲0.7%。

道指報52422點，升74點；標指報7515點，升33點；納指報26048點，升178點或0.7%。港股夜期亦報23993點，微升16點，較恒指低水37點。

美光投資規模增至2500億美元

美光科技（MU）大升近8%。美光公布，在美國建廠的投資額從2000億美元提高至2500億美元，並延長投資期至2035年，旨在推動在美國本土生產其40%的DRAM記憶體晶片；另外承諾投入最多30億美元，用於鞏固本土半導體供應鏈。

其他晶片股亦起舞，閃迪（SNDK）及超微公司（AMD）升近7%，英特爾（INTC）升近5%；博通（AVGO）漲2%。

SK海力士ADR據報錄7倍認購

SK海力士ADR將於周五登陸美股，據報定價維持為149美元，較韓股收市價高約3.1%，暫已獲得超過7倍的認購額。

油價回落1%

隨晚美國總統特朗普指出，不再打算尋求與伊朗達成和平協議，美伊軍事衝突持續，但油價回落，紐約期油報每桶72.74美元，跌1%。

專家：AI企業盈利抵銷中東憂慮

富國銀行投資研究所全球實物資產分析師Mason Mendez表示，新冒起的地緣政治風險，或會加劇短期內的避險情緒，但強勁的企業盈利及人工智能持續發展勢頭，有力繼續推動標指邁向該行的年底目標7800點至8000點區間。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
華富邨謀殺案│死者任保安 被扼頸約兩分鐘昏迷 疑兇折返被擒
01:54
華富邨謀殺案｜死者遭扼頸約兩分鐘昏迷 50歲疑兇折返被擒 案件明天提堂
突發
5小時前
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
社會
10小時前
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
時尚購物
7小時前
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
飲食
2026-07-08 16:10 HKT
施南生傳病危留院  助手與林青霞等好友再到醫院探望 張艾嘉：我會將你哋嘅關心話畀佢知
00:49
施南生傳病危留院  助手與林青霞等好友再到醫院探望 張艾嘉：我會將你哋嘅關心話畀佢知
影視圈
5小時前
單身女苦候17年半二派雍盛苑 喜獲靚樓跨區返工個幾鐘都唔嫌遠 網民驚訝以為派居屋｜Juicy叮
單身女苦候17.5年二派雍盛苑 喜獲靚樓跨區返工個幾鐘都唔嫌遠 網民驚訝以為派居屋｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
7-Eleven年度77折強勢回歸！「711大折日」首度加推至48小時 提早一日雪糕/汽水/米/油勁減
7-Eleven年度77折！7-11首度加推「711大折日」至48小時 雪糕/汽水/米/油勁減 1方法再減$10
生活百科
10小時前
Bob林盛斌大女拍內衣廣告 林霏兒穿Bra Top晒豐滿身材 自信性格獲廣告商青睞？
Bob林盛斌大女拍內衣廣告 林霏兒穿Bra Top晒豐滿身材 自信性格獲廣告商青睞？
影視圈
2小時前
朱維德離世｜太太悲傷透露臨終細節 突現久違笑容下秒再無反應 最後半年認不出老婆
00:57
朱維德離世｜太太悲傷透露臨終細節 突現久違笑容下秒再無反應 最後半年認不出老婆
影視圈
12小時前
巴威颱風路徑。台灣氣象署
超強颱風巴威︱「巨獸」相當於9個浙江省 台灣已發海警 超前部署防災
兩岸熱話
8小時前