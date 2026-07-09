紫金國際盈喜 料半年多賺1.7倍 帶挈母企紫金純利升七成

紫金黃金國際（2259）發盈喜，料今年上半年純利高達約14億美元，按年激增約1.69倍。紫金國際的強勁表現亦帶挈母公司紫金礦業（2899）發盈喜，紫金礦業上半年純利料錄得391億元人民幣，按年大升約68%。

紫金國際去年收購兩金礦貢獻盈利

紫金黃金國際表示，上半年業績增長主要由於期內礦產金產量約27噸，按年增加42%；同時亦因礦產金銷售價格按年上漲，以及去年完成交割的兩個在產金礦項目實現盈利所帶動。

紫金：金市價格波動無阻業務增長

至於紫金礦業表示，雖然上半年金屬市場價格震盪波動，行業整體面臨多重外部擾動因素，但該公司各項主營業務仍穩步推進，其礦產金產量按年增加15%；同時產品銷售價格大幅上升，稀貴金屬鉬、鎢、錫，以及硫精礦、硫酸等產品，利潤亦大幅增加。