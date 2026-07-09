粉筆CEO張小龍辭任 曾批「公務員是混吃等死」引風波 上月為失言致歉

內地公務員考試培訓公司粉筆（2469）昨日（8日）公布，創辦人張小龍因需處理其他個人事務，已辭任執行董事、首席執行官及董事會主席等董事會職務，當日生效，辭任後將不再於該集團擔任任何職位。粉筆股價收報0.460元，跌1.1%，今年以來累跌逾77%。

張小龍：誠懇接受批評

張小龍6月在中國人民大學哲學院演講時言論引發爭議，據報他臨時將原本圍繞內地公務員考試輔導行業主題改為「AI時代的職業生涯規劃」，鼓勵學生以炒股為就業方向，並發表「考公務員都是混吃等死」等言論。張小龍其後通過粉筆官方帳號發道歉信，承認言行失當，表示責任完全在自己，誠懇接受批評。

粉筆表示，副總裁盛海燕將獲委任為執行董事、首席執行官兼董事會主席。盛海燕現時負責圖書發行及銷售整體管理，2015年2月加入集團，曾擔任多間附屬公司董事或高級管理層。該公司表示，她對各業務條線及運營體系有全面了解。

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