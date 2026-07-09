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UNIQLO母企首三季純利升26%創新高 上調全年業績指引

股市
更新時間：17:49 2026-07-09 HKT
發佈時間：17:49 2026-07-09 HKT

UNIQLO母公司迅銷（6288）公布，截至今年5月底首三季純利4,260億日圓，按年上升25.6%創歷來新高。

全年純利達5000億日圓 再迎新高

迅銷上調全年業績指引，預計2026財年業績再創新高，全年收益料達3.97萬億日圓，按年增長16.7%；純利可望達5,000億日圓，增長15.5%，主要反映前三季度的強勁業績表現及第四季度匯率預期的修正。該集團維持末期息每股320日圓，加上中期息320日圓，全年料派息640日圓，按年多派28%。

UNIQLO各區收益及溢利雙增長

今年首三季迅銷總收入3.07萬億日圓，按年上升17.1%，同樣創新高。單計第三季，收入錄得1萬億日圓，按年增長22.2%，旗下UNIQLO事業於各個地區皆達成收益及溢利雙增長，其中日本UNIQLO第三季度單季收益為2,859億日圓，按年增長10%；海外UNIQLO季內收益為5,926億日圓，增長33.8%。

香港短身T恤及Baggy褲暢銷

迅銷指出，按固定匯率計，上季中國大陸市場錄得收益增長及溢利雙位數增長，主要由於強化行銷措施見效，以及5月氣溫升高促使夏裝需求活躍，推升同店銷售淨額錄得增長。而香港及台灣市場則在包括短身T恤、Baggy繭形牛仔褲等能捕捉顧客需求的商品暢銷下，錄得收益及溢利皆增長。

至於GU事業分部第三季度收益為971億日圓，按年增長7.5%，該業務同店銷售淨額錄得按年增長，同時因應持續推動在原料及採購等方面降低成本措施，使毛利率有所改善。

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