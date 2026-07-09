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東方匯理料港股走勢中性偏好 AI主題從硬體轉投軟件

股市
更新時間：17:49 2026-07-09 HKT
發佈時間：17:49 2026-07-09 HKT

東方匯理資產管理發布最新中期投資展望，預期亞洲股市下半年表現有望優於上半年，並對中港股市持「中性偏多」的看法。

中港股市持中性偏多看法 下半年港股有望跑贏A股 

東方匯理資產管理投資研究院亞洲高級投資策略師姚遠指出，今年上半年A股表現跑贏H股，主要原因在於港股對地緣政治風險、美元走強及美債利率等外部衝擊更為敏感，加上港股缺乏足夠的硬體科技股支撐，以及大型科網股盈利表現低於預期所致。展望下半年，隨著AI投資風格由硬體重回軟件，加上美元與美債利率可望轉弱、中東局勢趨於緩和等利好因素出現，港股有機會迎來補漲。此外，若下半年外賣平台價格戰的影響逐漸消退，帶動科網股盈利觸底反彈，疊加國內政策進一步發力，推動經濟復甦動能回升，則H股還將具備跑贏A股的潛力，對中港股市持中性偏多的看法。

能源回落和AI支出撐市場 亞洲股市下半年表現或勝上半年

在整體亞洲股市方面，姚遠表示，儘管上半年受到能源危機衝擊，亞洲市場仍展現出超預期的韌性。如今能源價格已明顯回落，有助於改善亞洲淨進口國的貿易條件；同時，AI相關資本支出持續擴張，也將支撐市場動能。若美國聯儲局維持現行利率不變，新興市場的資金壓力亦可望緩解，進一步利好亞洲資產。綜合來看，預期下半年亞洲市場表現將優於上半年。

美國下半年將維持利率不變 惟加息風險未完全消退

關於美國利率走向，姚遠分析，聯儲局現階段缺乏足夠數據判斷通膨與就業何者更需要政策支持，因此將持續觀望後續經濟數據。他補充，聯儲局先前由鴿派轉向鷹派，主要受油價自70美元飆升至120美元影響，而當前油價已回落至80美元以下，有助緩解通膨上行壓力，為聯儲局提供政策緩衝的觀察空間。基於此，預估未來六個月聯儲局將維持利率不變。不過，姚遠也強調，若美國核心通膨持續頑固，或就業市場維持過熱，則升息風險仍不容忽視。

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