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東方匯理料亞股下半年表現更佳 港股受惠AI風格輪動 有望跑贏A股

股市
更新時間：17:43 2026-07-09 HKT
發佈時間：17:43 2026-07-09 HKT

東方匯理資產管理公布最新的中期投資展望 ，預期亞洲股市下半年表現有望優於上半年，對中港股市持中性看多的看法。

東方匯理資產管理投資研究院亞洲高級投資策略師姚遠表示， 由於港股對地緣政治、美元走強及美債利率外部衝擊敏感性更高；加上港股缺乏足夠硬件科技股的支撐；以及港股大型科網股盈利低於預期，因此今年上半年中A股跑贏H股。

外賣價格戰退潮 有利科網股

展望下半年，隨著AI風格輪動，即從硬件重回軟件，以及美元和美債利率轉弱、中東局勢緩和等利好因素帶動下，港股有望於下半年補漲，同時若下半年外賣價格戰影響退潮，帶來科網股盈利觸底反彈，疊加國內政策發力推動經濟復甦動能復甦，今年下半年H股具備跑贏A股的潛力，對中港股市持中性看多的看法。

至於整體亞洲股市，姚遠說，即使受能源危機衝擊，亞洲市場於上半年依然展現出超預期韌性，現時能源價格已出現明顯下行，將有助改善亞洲淨進口國貿易的條件；加上AI資本開支有助市場延續韌性；以及若美國聯儲局按兵不動，將緩解新興市場壓力，利好亞洲資產，綜上預料下半年亞洲市場表現可望優於上半年。

料儲局6個月內維持利率不變

對於美國息口，姚遠表示，美聯儲目前缺乏足夠的數據去判斷通脹與就業哪方面更需要政策支持，現需持續觀望數據；而美聯儲前期從鴿派轉向鷹派主因是油價從70美元飆至120美元，而當前油價已回落至80美元以下，可能將緩解通脹超預期上行壓力，為儲局緩衝觀望窗口，基因上述原因預期未來6個月美國聯儲局將維持利率不變。

姚遠同時強調，若美國接下來的核心通脹保持頑固或就業持續過熱，加息風險仍不可忽視。
 

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