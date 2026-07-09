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Sector rotation？不如睇睇醫藥股｜莫灝楠

股市
更新時間：17:17 2026-07-09 HKT
發佈時間：17:17 2026-07-09 HKT

最近成個半導體sector都出現業績大升、股價倒跌嘅怪現象。

半導體雙雄Samsung同美光（Micron），兩間公司交出嘅財報同營運指引明明靚到暈，Samsung季度盈利升19倍、但市場完全唔比面。呢種利好出盡嘅股價反應，通常都代表好消息出貨，profit taking。

以往帶住成個半導體sector升嘅Nvidia（NVDA）、Marvell（MRVL）同埋傳統晶片巨頭 Intel（INTC），近期都明顯開始腳軟。係咪代表牛市要完？又未必需要睇到咁灰。可能都係一次Sector Rotation。當估值咁上下嘅AI硬件股有回調壓力，反而係流去金融、軟件同醫藥三個sector。

夾硬炒科技股 風險頗高

傳統大型銀行同保險股近期默默創出新高或者築底；市場亦由買hardware開始轉向睇應用落地，部分無受到AI影響嘅軟件股繼續破頂。中港美日韓台都一樣受到資金追捧嘅仲有藥股。醫藥股兼具防守性同增長能力，喺科技股波動加劇嘅時候，啲錢就真係走入去避險。

AI硬件股短期內好大機會要入抖氣期，呢個時候夾硬去炒底科技股，風險頗高。分散啲個倉，買下其他sector，降低beta都不失為一個選擇。 

買醫藥股一向最麻煩就係選股。藥股非常難研究，睇到傻都未必明間公司係做乜，最簡單就係大包圍買ETF。美股醫療保健龍頭，可以留意醫療保健ETF（XLV）；如果想部署大中華區生物醫藥板塊，就可以留意易方達生物醫藥ETF（3186）。

莫灝楠

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