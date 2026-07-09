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貝恩資本清倉日本記憶體晶片公司鎧俠 8年前投資獲創紀錄回報

股市
更新時間：17:01 2026-07-09 HKT
發佈時間：17:01 2026-07-09 HKT

美國私募股權公司貝恩資本（Bain Capital）已出售其持有的快閃記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia，日：285A）的全部股份，並使其獲得了創紀錄的回報。鎧俠今日在日本收市報77,860日圓，升逾8%；若以今年至今計，更累升了646%。

貝恩資本管理合夥人David Gross接受彭博採訪時表示，「我們不再持有任何鎧俠股份」，又指「這對所有利益相關方來說都非常成功」。不過，貝恩發言人稱，其為SK海力士設立的一個特殊目的投資工具仍持有鎧俠14%的股份。

分析：消除一個股價拖累因素

報道提到，在2018年的時候，一個由貝恩資本牽頭、成員還包括SK海力士的財團斥資180億美元，買下了這項由東芝剝離出來的內存業務——鎧俠。隨後數年，鎧俠陷入了內存行業的低谷期，但自2024年上市以來，由於AI內存晶片需求激增，鎧俠股價一路飆升，成為MSCI已開發市場指數表現最佳的成份股，甚至成為日本市值最高的公司之一。

報道又引述Aizawa證券基金經理Ikuo Mitsui指出，「如此大規模的股份能夠出清，說明是有買家的，包括海外機構投資者。」他又指，這消除了鎧俠股價的一個拖累因素，因為市場毋須計入貝恩拋售風險了。
 

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