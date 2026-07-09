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智譜配股據報獲超額認購 前20大投資者獲分配80%股份

股市
更新時間：15:45 2026-07-09 HKT
發佈時間：15:45 2026-07-09 HKT

智譜（2513）昨日解禁後隨即宣佈配股，據彭博引述消息報道，智譜配股獲超額認購，包括做多策略的投資者、主權財富基金及現有股東支持，而前20大投資者獲分配約80%的配售股份。

升幅一度擴大至逾兩成

該股擬配售1,978萬股新H股，集資約314億元，相當於經擴大已發行股本的4.3%，每股配售價1,588元，較上日收市價折讓13%。該股開市報1,879元，高開近3%，其後升幅曾擴大至逾兩成，高見2,222元；暫報2,006元，續升約一成。

根據公告指出，配售事項所得款項的用途包括：研究與開發投入，培育模型開發研發人才，部署算力資源（包括採購或租賃雲端算力服務以及償還相關前置貸款等），採購相關技術服務，完善算力資源調度體系，支撐本公司自研大模型訓練及迭代；加速業務拓展，戰略投資及併購；以及優化資本結構，補充日常運營資金及其他一般企業用途。

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