港股急彈後 如回調以20日線為支持｜古天后

7月9日，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，日間部份時間有陽光。中東局勢急轉直下，美國與伊朗再爆發軍事衝突，侵侵更直言停戰告終，並威脅喺霍爾木茲海峽進行針對伊朗封鎖。國際油價再急升，紐約期油一度急升8.01%，高見每桶76.08美元，收市報73.52美元仍漲4.37%，重返70美元之上。俗稱「恐慌指數」嘅VIX波動指數一度抽高17.23%，達至18.91，其後升幅回順。美市收市，道指報52348，跌576點或1.09%；標指跌21點或0.28%，報7482；納指先跌後回升51點或0.2%，報25870。存儲股反彈，費城半導體指數回升2.23%，報12574。不過，美伊局勢再度緊張，加密貨幣「一哥」比特幣曾跌3.64%，至61,492美元。

重磅股中，Tesla股價收市跌2.2%，Alphabet、微軟、IBM跌幅均跌超過1%，亞馬遜回吐1%。Nvidia回升3.7%，為表現最強道指成份股，思科漲1.8%，蘋果反彈0.9%。SpaceX回吐0.8%，收報148.3美元，跌穿IPO發行價150美元。油價回升，航空股捱沽，美國航空及聯合航空股價分別下瀉4%及1.6%。能源股則受追捧，液化天然氣（LNG）出口商Venture Global股價急升6.8%，康菲石油（ConocoPhillips）漲2.1%。美國運通重挫3.8%，為跌幅最大道指成份股。

美伊破裂令通脹憂慮重燃

高盛策略員Christian Mueller-Glissmann於彭博電視訪問中表示，上季人工智能（AI）相關企業嘅業績有驚喜，推動美股上漲，但相信呢個情況今季難重現，因單憑業績本身已經唔太可能觸發大升市。華爾街資深策略員、Yardeni Research創辦人Ed Yardeni於訪問中警告，美伊停戰協議破裂令通脹憂慮重燃，或迫使聯儲局加息。

國際貨幣基金組織（IMF）更新其展望報告，預測今年全球經濟增長3%，略低於4月時估算3.1%，並警告降低通脹進展停滯不前，今年全球通脹預測從4.4%上調至4.7%，主要反映能源及食品價格上漲。IMF指出，AI相關發展有助抵消中東衝突影響，環球經濟應對戰爭衝擊方面整體上比預期好，目前風險平衡好過3個月前，相信持久和平協議可令環球貿易路線及供應鏈迅速恢復，因此2027年全球增長預測調升0.2個百分點至3.4%。

聯儲局於香港時間凌晨公布上月議息紀錄，顯示少數官員認為有加息理由，但所有官員都支持本次會議維持目前利率區間不變。美國10年期債息曾漲6.9個基點，至4.598厘，對息口較敏感嘅2年期債息升7.1個基點，至4.233厘。美滙指數一度上揚0.26%至101.28，其後回軟；日圓回落0.37%至162.71兌每美元。

恒指倘守穩20天線 有條件見24300

港股昨日再度衝高，恒指高開44點見23541全日低位後維持升勢，午後一度升至24310高位，其後升勢回順，全日升702點近3%，報收24199，成交額則見3,758億元。踏入7月份，港股持續反彈，在基金重新進行資產配置下，相對其他市場估值低廉嘅港股，獲資金抄底，資金從之前被熱捧嘅存儲股，投向傳統科技股，其中阿里巴巴（9988）急升逾10%，ATMX等重磅股科技股帶動大市衝上24000大關，並成功站穩20日線。

雖然期指於夜期時段有所回落，一度重返23900水平之下，主要係美伊關係再度緊張，拖累美股急跌，夜期亦重返24000水平之下，但仍守於20日線約23750-23800水平之上，料此水平將成為短線首個支持。即使港股回踩20天線，如能守其上，料後市仍有條件往上重返30日線約24250-24300，站穩再挑一步挑戰50日線約25000水平，亦為日線保力加通道頂部約25072。若然跌穿23750-23800，失守20日線。下一支持為100月線約23550-23600。

古天后