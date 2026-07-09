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智譜及Minimax打破「解禁必跌」魔咒 獲基投許諾長期持有 未來具染藍可能性

股市
更新時間：10:18 2026-07-09 HKT
發佈時間：10:18 2026-07-09 HKT

早前熱炒的AI概念半新股解禁期「殺埋身」，然而部分股份表現卻打破「解禁必跌」的魔咒，「大模型雙雄」智譜（2513）和Minimax（100）的解禁期分別於昨日和將於今日（9日）屆滿，均有基石投資者許諾長期持有的「定心丸」消息加持。上述兩股昨日分別大升13.4%和12%收市後，今早亦分別暫升逾14%及逾3%，報2086元及375.6元。

Minimax今日股份解禁，昨晚宣布獲逾八成上市前股東及基石股東明確表態長期看好，將繼續持有，表態機構包括Aspex、博裕、IDG、Janchor、Martis Fund等基石投資者，國壽投資、徐匯資本等國資機構，以及阿里、米哈遊、雲啟、明勢等早期股東。

至於智譜在基石投資者解禁期前一日，內地官媒央廣網亦引述消息報道，獲合計持股佔本次解禁基石股數的近七成的投資者明確表態長期看好並將繼續持有。表態機構包括JSC International Investment Fund SPC、WT Asset Management、Optimas Capital Limited及凌雲光技術等。

分析：有納入恒指可能性

香港股票分析師協會副主席曾永堅指示，半新股解禁本身確實帶來拋壓預期，但當前情況特殊，市場正高度博弈智譜、MiniMax納入恒指的可能性，一旦染藍將觸發被動基金大規模配置，反而為大股東提供最優套現窗口；而智譜已納入港股通，其交易邏輯更貼近A股炒作模式。因此現時智譜和MiniMax短期上漲本質是「博指數+北水接力」的投機行為，惟若預期落空，上述股份仍可能解禁後下行的壓力。

另外，近期摩根大通、高盛等華爾街投行看好其商業化前景，給予智譜、MiniMax等「增持」或「買入」評級。

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