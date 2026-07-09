恒指低開18點 阿里升逾2% 智譜配股仍升3% 7隻新股今掛牌｜港股開市

中東戰火周三（8日）急劇升級，美國總統特朗普宣布美伊停火諒解備忘錄「結束」，美軍隨即對伊朗南部沿海發動第二輪報復性空襲；其後，特朗普今日（9日）搭乘「空軍一號」專機返回美國途中對媒體表示，「伊朗剛剛打電話來，他們非常迫切地想要達成一項協議，只是我不知道他們是否還配得上達成協議」。

受消息影響，國際油價周三急漲後，今早再向上，其中紐約期油今早曾升0.91%至74.19美元；布蘭特期油則曾升0.94%至78.75美元。金價則向下，現貨金價今早曾跌0.22%至4,069美元。

美股三大指數周三個別發展，道指收市跌576點或1.09%，報52348點；標指跌21點或0.28%，報7482點；納指則先跌後回穩，收市升51點或0.2%，報25870點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周三更升2.05%至6101點。

亞太區股市方面，日韓股市反彈，其中日股今早曾升2.18%、韓股更升3.6%；焦點股三星電子（韓：005930）及SK海力士（韓：000660）分別暫升3.6%及逾8%。

港股方面，恒指低開18點，報4181點。重磅科技股個別發展，阿里巴巴（9988）開市升2.4%；騰訊（700）升0.04%；美團（3690）跌0.2%；小米（1810）升0.5%，京東（9618）無起跌。

智譜折讓13%配股籌314億

個股消息中，智譜（2513）昨日解禁後，隨即宣佈配股，擬配售1,978萬股新H股，集資約314億元，相當於經擴大已發行股本的4.3%，每股配售價1,588元，較上日收市價折讓13%。該股開市報1,879元，升近3%。

天數智芯折讓15%配股

此外，另一方解禁AI半新股天數智芯（9903） 亦宣佈配股，擬配售1,485.7萬股新H股，集資70.7億元，相當於經擴大已發行H股及已發行股份總數的5.7%及5.5%，每股配售價476元，較上日收市價折讓15%。該股開市報538元，跌近4%。

三環公開發售超購327倍

新股方面，今日有7隻股份首掛，其中三環集團（6951）公開發售超購約327倍，一手中簽率0.69%；國際配售則超購15.24倍。該股開市報100.3元，無起跌。

珞石機器人開市微升

珞石機器人（3752）公開發售超購約156倍，一手中簽率10%；國際配售則超購10.96倍。該股開市報38.02元，升0.05%。

齊雲山食品開市升100%

齊雲山食品（2797）公開發售超購約1687倍，一手中簽率0.09%；國際配售則超購0.51倍。該股開市報16元，升100%。

立訊精密一手中簽率100%

立訊精密（2475）公開發售超購2.78倍，一手中簽率100%；國際配售則超購8.46倍。該股開市報63.25元，跌0.05%。

鼎泰高科國際配售超購23.5倍

鼎泰高科（1377）公開發售超購約354倍，一手中簽率3%；國際配售則超購23.5倍。該股開市報300元，跌13%。

普源精電開市大跌18%

普源精電（537）公開發售超購約356倍，一手中簽率8%；國際配售則超購8.17倍。該股開市報37.36元，跌18%。

東方科脈今上市 開市跌近2%

至於推遲至今日上市的東方科脈（1770），公開發售超購約1,067倍，一手中簽率3%；國際配售則超購2.69倍。該股開市報77.15元，跌1.9%。

