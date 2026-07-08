美伊衝突升溫 道指怨挫700點 油價飆逾6% 夜期低水200點

美伊再度互相襲擊後，美國總統特朗普最新表態，美伊臨時停火協議已經結束，晚間開市前更宣佈，今晚可能再次襲擊伊朗,國際油價於亞洲時段急升，消息嚇窒市場，加上市場觀望即將出爐的聯儲局議息會議記錄內容，該文件是新任主席沃什任內發佈的首份記錄。美股三大指數早段急跌，道指跌逾700點。港股夜期報23968點，跌67點，較恒指低水231點。

特朗普放話「今晚可能再襲擊」 美股三大指數受壓

道指跌709點或1.3%，報52216點；標指跌54點或0.7%，報7449點；納指跌150點或0.6%，報25669點。

油價創6月下旬新高 市場觀點分歧

國際油價則急升。布蘭特原油期貨大漲超過6%，觸及79美元水平，創下6月下旬以來新高，WTI原油亦曾升近7%，高見75美元水平。布蘭特原油期貨和WTI原油最新升逾4%。

Capital.com資深分析師Daniela Hathorn表示，投資者先前對局勢降溫過於樂觀，市場過去幾周一直假設衝突會逐漸淡化，但最新的攻擊行動提醒了投資者，持久的和平協議仍遙不可及。 不過Panmure Liberum的策略主管Joachim Klement則認為，考慮到11月即將到來的期中選舉，美方目前缺乏重新燃起全面戰爭的動力，預測這波升溫可能是暫時性的，雙方最終仍會回到談判桌前。

阿里巴巴美股早段飆9.7% 金龍指數創月中高位

另外，反應中概股表現的納斯達克金龍指數則揚2.8%，報6142點，創上月中以來高位，阿里巴巴美股延續港股強勢，早段抽高9.7%，報107.62美元。