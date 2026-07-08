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AI股掀抽水潮 智譜傳集資336億 高IPO規模近7倍

股市
更新時間：19:46 2026-07-08 HKT
發佈時間：19:46 2026-07-08 HKT

AI概念半新股在解禁後接連配股，彭博引述銷售文件指，智譜（2513）以1588元至1698元，配售約1980萬H股，最多集資逾336.2億元，較上市集資近43.5億元多逾6.7倍，而配售價較今日收市價1825元，折讓近7%至13.%。 智譜是次的配售由中金協調，集資所得將用於研發、加快業務擴張等。智譜今日勁升13.4%，曾高見1918元。

另傳天數智芯（9903）正考慮配股，集資至少8億美元（約62.4億港元），較上市集資近36.8億元多近7成，惟討論仍在進行中，暫未有最終定案。該股今日收報560元，升3.8%。

智譜和天數智芯均在今年1月8日掛牌，基石投資者的禁售承諾最後日期均為本周二。智譜上市價為116.2元，年初至今累飆14.7倍；天數智芯上市價為144.6元， 年初至今累漲近2.9倍。此前，今年1月2日掛牌的壁仞科技（6082）上周日率先公布配股，吸資近70.7億元。

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