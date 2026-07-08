傳奇投資者預警「美國史上最大泡沫」 料SpaceX崩盤概率達九成 狠批估值令人吃驚

現年87歲的傳奇投資者兼GMO資產管理共同創辦人Jeremy Grantham接受外媒訪問時警告，AI熱潮正形成「美國史上最大投資泡沫」，同時對馬斯克（Elon Musk）旗下太空技術開發商SpaceX（SPCX）大潑冷水，預言公司至少有九成概率崩盤，並提出對其估值、太空探索計劃及AI能否提高生產力的質疑。SpaceX周二股價大挫6.83%，收報149.47美元。

SpaceX旗下AI產品只算「三流」

報道指出，儘管SpaceX在2025年虧損近60億美元，仍是全球第七大最有價值的上市公司，其招股文件更估計，整體潛在市場（TAM）達28.5萬億美元，並聲稱其中高達90%由AI驅動。

Grantham表示，考慮到與競爭對手Anthropic和OpenAI的AI產品相比，SpaceX的產品只能算是「三流」，直言市場預計公司估值「實在令人吃驚」，認為若最終未能實現市場預期AI帶來的生產力提升，SpaceX的成長故事將化為烏有。

部份宏大藍圖「完全不可思議」

同時，他亦對公司開採小行星、建造繞地球運行的數據中心及在火星上建立殖民地等宏大藍圖提出質疑，表示這些目標大多被「認真的物理學家」認為是「完全不可思議」。

Grantham以華爾街的「永遠淡友」（Permabear）著稱，經常對市場做出嚴峻預測。近年來，即使股市連續多年出現兩位數百分比升幅，他亦反覆對股市泡沫和股市急劇崩盤發出警告。

他早前曾表示，投資者對AI狂熱已推動估值升至與過去市場泡沫相關的水平，並認為市場上許多最大的AI贏家都出現投機過度的跡象，若市場情緒減弱，估值回落到歷史正常水平，不排除部分高增長股票跌幅高達70%的可能性。

他亦表示，AI相關股票的全面回調可能不僅限於華爾街，股價下跌可能抑制消費者信心、支出及企業招聘，造成類似經濟泡沫破裂後的經濟壓力。

投資展望方面，Grantham建議減少對美股的依賴，並增加對國際市場的投資，同時建議配置債券和貴金屬，例如黃金和白銀。