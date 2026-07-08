港股收升702點遠勝韓股 新舊經濟股齊漲 北水流向早有端倪 專家：環球資金重投港股

港股新舊經濟股同步發力，今日收市大升702點或2.99%，收報24199點。科指升勢更凌厲，全日大升223點或4.97%，報4731點。事實上，今日亞太區出現資金輪動，韓國Kospi指數今日大跌逾5%，跌落技術性熊市。有專家向《星島頭條》表示，相信環球資金及北水重投港股傳統股，港股今浪或重上25000點水平。

港股今日藉國產AI主題搶攻，據報DeepSeek正開發自有的AI推理晶片，智譜（2513）亦與內地晶片設計公司洽談，計劃為其GLM模型系列打造專屬AI處理器。另外，據報中國擬限制境外訪問先進國產大模型，或增強國產AI的底氣。相反，韓股的三星電子跌6.25%、SK海力士跌5.68%。

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彭博引述Reed Capital的Gerald Gan表示，韓國和台灣由AI主導升勢可能顯露疲態，「雖然現在還言之過早，但投資者越來越意識到投資組合的集中風險，因此在此時重新平衡風險是合理的」，相反中國股市有極具吸引力的價值機會，是值得重新部署的市場。

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梁杰文：炒AI資金換馬傳統科企

宏高證券投資經理梁杰文向《星島頭條》表示，相信今日港股大升是資金輪動，重投傳統科技股所帶動，他說，一些資金之前集中炒AI硬件的資金，由於怕出現泡沬而「食糊」，換馬至傳統股的擁抱，如騰訊（700）及阿里（9988）。

事實上，資金近期已由早前熱炒AI硬件股回流傳統股份，在北水資金流早有端倪。例如今日升逾12%的阿里巴巴（9988），在周一（6日）及周二（7日）已連續兩日錄得北水正流入，分別7.54億元及9.18億元。今日上升近4%，一度重上480元的騰訊（700）亦在過去三個交易獲北水青睞，上周五（3日）已淨入近3億元，而本周一及周二更分別大幅流入24.9億元及23.2億元。此外，多隻傳統科技股積極回購也是正面訊號，舉例騰訊（700）6月份每個交易日都有進行回購，共涉資97.74億元，較5月份45.13億元倍增，年內累計回購金額更突破250億元大關；積弱已久的美團（3690）亦於上月底一連兩日斥資近億元回購。

騰訊阿里近日頻錄北水淨流入

7月2日(周四) 7月3日(周五) 7月6日(周一) 7月7日(周二) 騰訊控股(700) -5.03億 2.98億 24.9億 23.2億 阿里巴巴(9988) 3.01億 -2.92億 7.54億 9.18億 智譜(2513) 3.38億 -2.28億 6.81億 2.73億 中芯國際(981) -6.05億 -8.03億 -8.18億 -10.8億 華虹宏力(1347) -17.2億 -9.97億 2.82億 -1.54億 長飛光纖光纜(6869) 1.77億 -2.9億 -10.9億 -12.5億 建滔積層板(1888) -14.1億 9.04億 -10.7億 -15.6億

相反，早前熱炒的AI硬件股，例如建滔集團（148）、建滔積層板（1888）、長飛光纖光纜（6869）今日均大幅下挫，其實過去幾日亦早被北水離棄。例如長飛光纖光纜上周五至周二連續3日錄得北水淨流出，分別2.9億、10.9億及12.5億元。建滔積層板在周一及周二分別有10.7億元及15.6億元的北水淨流出，再加上建滔系持續被大股東張國榮家族減持，亦加劇了「聰明錢」出逃。

梁杰文指，投資者早前擔心中東局勢，擔心影響美國通脹急升導致加息，但現在油價回落，市場預期加息的壓力稍微舒緩，令投資邏輯一下子逆轉，也導致市場重投傳統股份，他又預期恒指今浪可挑戰25000點水平，但能否再上一層樓，要看能否吸引新資金進入港股。

黃敏碩：限制走資令舊經濟股跌凸

王道資本及家族資產管理執行董事黃敏碩表示，今日舊經濟股，如內銀股、中資電訊股造好亦協助恒指大升。他估計早前內地限制資金外流措施，令這些傳統股「跌凸咗」（跌勢過度），因此現在有資金重投。另外，他相信傳統重磅科技股由於挾淡倉的因素而急升，加上日韓股市近日轉弱，踏入下半年有資金回流香港炒一轉也不奇。對於恒指前景，他認為可先觀望多兩日能否企穩，阻力位先看24500點。