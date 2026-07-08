摩根資產對中港市場不太悲觀 料內地下半年增財策刺激空間大

摩根資產管理舉行第三季市場展望，該行亞太區首席市場策略師許長泰表示，對中港市場不會感到太悲觀，預計今年下半年傳出的好消息較壞消息多，而上半年則是沒有消息。如果以下其中一個條件出現，都會有利科技股，包括中央推出新政策、支持消費，以及內地AI龍頭融入生態圈，且具大突破。

刺激方案或十一黃金周落地

他解釋，今年中國中央和地方政府的發債規模預算共約16萬億元人民幣，而首5個月值使用了5.7萬億元人民幣，較去年稍為低一些，皆因能源方面的干擾較大，故今年放慢基建步伐。但此亦意味著中國下半年可以增加財策刺激的空間較大，為中港股市的樂觀催化劑，估計中央有機會在政治局會議公布刺激方案，便可於十一黃金周落地。

不過，他點出一個風險為美國和香港AI開發和應用的同行競爭，此視乎投資組合經理的選股能力。另未來3至6個月是觀察中國科技股將AI模型融入自身生態圈，能否改善盈利表現。

投資者或調整韓台股市配置

今日港股急升，他認為沒有特別明顯的觸發點，有機會是投資者調整韓台股市的配置，甚至乎削減一些。除了中國市場，近日印尼、印度等上半年跌勢嚴重的市場表現亦稍為「拉回來」，惟預期這些調整是短期。

他提及，若果有市場感興趣的新股下半年在港掛牌，或吸引資金流入，有機會先配置於存款或被動基金。對於本地新股解禁潮，他指新股解禁會令股價波動，但隨後會回歸基本面，對於高質素股份，反而是吸引投資者買入。至於內地資金來港近期受到限制，他指內地資金尚有其他渠道投資港股，加上現有亞洲和歐美資金流入本地市場，可能都會以被動方式投資，或投資於恒指。

估計聯儲局今年不會加息

該行認為，美國聯儲局加息的迫切性不高，估計今年不會加息，明年將會減息。即使今年加息，時間點將會於9月或中期選舉後，而非市場預期的10月，該月份接近中期選舉。就美股市場，他建議投資者可多留意工業、消費等與經濟增長周期相關的板塊。

亞洲市場方面，現時台韓股市的調整是正常和健康，如果AI投資分散輪動的話，中港市場或有望分一杯羹，因為估值和配置較低，以及在亞洲市場中相對穩定。

他提及，不抗拒硬件股，如果韓台股市調整15%，或為尚未投資該市場的投資者提供入場機會，而現持有相關股份的投資者未必急沽，故未來一個季度可觀察可否吸納。不過，從與同事之間的討論得出外資只是流入整個新興市場，而單獨流入台韓股市的外資數量不多，更有外資在此輪升浪前撤資，故這些市場的本地投資者參與度高，繼而推高估值。