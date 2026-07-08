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莎莎首季營業額增23% 港澳中同店銷售升30% 擬在港增6至7間新店

股市
更新時間：14:17 2026-07-08 HKT
發佈時間：14:17 2026-07-08 HKT

莎莎（178）今午公布，截至今年6月底首季銷售數據，總營業額錄11.79億元，按年增長22.9%；其中線下營業額按年增長29.3%至9.92億元，線上營業額按年跌2.9%至1.87億元。以地區劃分，線下港澳營業額按年增長31%至9億元；東南亞營業額則按年增15.1%至9,170萬元，若以當地貨幣計算，亦錄得按年正增長。該股午後曾報0.93元，升約1%。

集團表示，透過帶動美粧潮流，引入市場熱捧的品牌，配合全渠道的宣傳，帶動港澳線下銷售、同店銷售、每宗交易平均金額、總交易宗數及每宗交易的貨品件數全面增長，其中同店銷售更按年大幅上升30.1%。

營運160間線下店舖

截至6月底，集團共營運160間線下店舖，並將於本財年上半年在香港開設6至7間新店，以應付消費需求。在160間店舖之中，其中87間位於港澳，包括今年5月擴充營運、總面積高達12,000 呎，位於旺角文華商場的美粧旗艦店，以及今年6月新開張的尖沙咀太平洋大廈分店。

線上銷售按年下降2.9%

對於總線上銷售按年下降2.9%，集團指主要是因為策略性地減少毛利較低的大宗B2B訂單，以預留貨品給毛利較高、而且不斷增長的線下零售及B2C線上訂單，而線上業務的盈利能力，仍然持續提升。
 

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